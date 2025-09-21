Andreas destrói em 19min, rouba a cena em 'vestibular' e desencanta em 2025
Andreas Pereira precisou de apenas 19 minutos para roubar a cena no "vestibular" promovido por Abel Ferreira na goleada do Palmeiras por 4 a 1 sobre o Fortaleza, ontem, pelo Brasileirão.
O show de Andreas
Andreas, titular contra o River, começou o jogo no banco. O meia entrou somente aos 29 minutos da etapa final, quando o Palmeiras já vencia por 2 a 1, e jogou até o fim, aos 48.
O meia assumiu o protagonismo com dois gols. No primeiro, recebeu de Felipe Anderson e bateu com categoria, de longe. No segundo, o camisa 8 teve assistência de Jefté e, de novo, chutou de fora da área para fazer a festa no Allianz.
Os gols são os primeiros de Andreas em 2025. A última vez que o meia havia marcado foi em 14 de dezembro, quando ainda defendia o Fulham, em jogo contra o Liverpool.
Além dos gols, Andreas carimbou todas as jogadas ofensivas do Palmeiras desde que entrou. Junto com Vitor Roque e Flaco López, o meio-campista deu mais intensidade a um ataque pouco efetivo com os reservas e que só havia melhorado no começo do segundo tempo.
São apenas três jogos, mas o meia já saiu ovacionado. Após os dois gols, a torcida cantou o nome do meio-campista recém-contratado.
Vestibular de Abel
O jogo teve caráter de "prova" para os reservas do Palmeiras. Com foco na Libertadores, Abel poupou os principais jogadores em boa parte do duelo e deu chance aos menos utilizados.
Uma dupla mudou de rumo antes do show de Andreas. Micael havia sido driblado com facilidade no gol do Fortaleza, e Sosa vinha irritando a torcida com passes para trás. Tudo mudou no segundo gol palmeirense: o zagueiro lançou de longe, e o atacante marcou o primeiro dele pelo clube paulista.
O desabafo de ambos foi sentido na comemoração. Sosa foi abraçado por quase todos os companheiros após marcar pela primeira vez pela equipe. Quem não foi abraçar o paraguaio, foi cumprimentar Micael, que comemorou firme e com gestos de alívio.
Jefté foi outro que teve virada no jogo. O lateral começou mostrando poder ofensivo, mas passou a errar e ouviu chiados da torcida. Na etapa final, cresceu com o restante do time e foi coroado com uma assistência para Andreas.
Quem também aproveitou a oportunidade foi Raphael Veiga. O meio-campista teve atuação convincente, anotou o gol que abriu o placar e foi importante na bola parada.
Novo jogo, novo placar elástico
O Palmeiras vive momento excelente no Allianz Parque. Nos últimos três jogos em casa, a equipe venceu todos por três gols de diferença.
A sequência tem: 3 a 0 contra o Sport e dois 4 a 1, sendo um contra o Internacional e outro contra o Fortaleza. Ao todo, são oito jogos de invencibilidade. O Palmeiras vem de seis vitórias e dois empates.
A lista de placares elásticos e jogos invicto pode ser aumentada na quarta. A equipe paulista recebe o River Plate, no Allianz Parque, pelo jogo de volta das quartas de final da Libertadores. Na ida, o Alviverde venceu os argentinos por 2 a 1, em Buenos Aires.