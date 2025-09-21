Atletismo: Americano vence 5.000m e diz que se sentiu 'roubado' no Mundial

Aos 24 anos, Cole Hocker tinha a chance no Mundial de Atletismo de Tóquio de se consolidar como o homem a ser batido nos 1.500m. O campeão olímpico da prova nos Jogos de Paris 2024, porém, foi desclassificado de forma controversa por "empurrão" nas semifinais da competição japonesa.

Hoje, ele brilhou na pista do Estádio Nacional do Japão e demonstrou sua insatisfação com a decisão da organização nas semifinais, dizendo que se sentiu roubado.

O que aconteceu

Quando o sino foi acionado para sinalizar a última volta na final dos 5.000 m, o atleta dos EUA ocupava apenas a 12ª colocação, a cerca de 15 metros do líder da prova. Hocker acionou então modo turbo para nos últimos 400 metros superar seus rivais. Cem metros depois, já era o nono. Na reta oposta, faltando 200m, ocupava o quinto posto. Na marca dos 4.900, ele era o segundo, apenas 0s11 atrás do belga Isaac Kimeli.

No sprint final, Hocker fechou a prova em 12min58s30, 0s48 mais rápido do que Kimeli. O francês Jimmy Gressier, campeão dos 10.000 m, ficou com o bronze. "Queria terminar o Mundial do meu jeito", disse o campeão dos 5.000 m.

Senti como se tivesse sido roubado nos 1.500 m. Sabia que tinha pernas para vencer hoje. Tinha muitos adversários pela frente, mas me senti muito forte. O suficiente para ultrapassá-los um por um.

Cole Hocker

Hocker disse que conseguiu correr perfeitamente, melhorando a cada volta. "Agora quero comer muita comida japonesa. Só quero comer e beber", completou ele, que ajudou os Estados Unidos a manter a hegemonia no topo do quadro de medalhas, com 16 ouros, 5 pratas e 5 bronzes. Quênia terminou com 11 pódios (7 ouros, 2 pratas e 2 bronzes), e o Canadá foi terceiro, com 3 ouros, 1 prata e 1 bronze.

O Brasil fez sua melhor campanha em Mundiais de Atletismo, com três medalhas: uma de ouro, com Caio Bonfim nos 20 km da marcha atlética, e duas de pratas, novamente com Bonfim, nos 35 km, e Alison dos Santos, nos 400 metros com barreiras. O Brasil foi o 13º no quadro de medalhas.