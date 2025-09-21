Topo

América-MG vence com gol de Miguelito, deixa Z4 e impede Coritiba de ser líder da Série B

21/09/2025 18h05

O América-MG venceu o Coritiba na tarde deste domingo, no Independência, por 1 a 0, com gol do boliviano Miguelito. Com isso, o Coelho deixou a zona de rebaixamento da Série B do Campeonato Brasileiro.

Situação na tabela

O time mineiro agora ocupa o 16º lugar na tabela da Segunda Divisão, com 30 pontos, um acima do Botafogo-SP, primeiro dentro do Z4. O Coxa, por sua vez, perde a chance de ocupar a ponta do torneio. Os paranaenses estão na segunda posição, com 47 pontos, um a menos que o líder Goiás.

? Resumo do jogo

?? AMÉRICA-MG 1 x 0 CORITIBA ??

? Competição: Série B do Brasileirão (27ª rodada)

?? Local: Arena Independência, em Belo Horizonte (MG)

? Data: 21 de setembro de 2025 (domingo)

? Horário: às 16h (de Brasília)

Gol:

  • ? Miguelito, aos 24? do 2ºT (América-MG)

Como foi o jogo

O primeiro tempo do confronto foi equilibrado. O América-MG começou melhor, mas empilhou chances perdidas e não conseguiu abrir o placar. Depois o Coritiba passou a controlar as ações e teve chances para tirar o zero do marcador, mandando inclusive uma bola na trave, aos 35 minutos, mas não balançou as redes.

Já na etapa final, o Coelho saiu em vantagem aos 24 minutos. Thauan fez uma bonita jogada pela esquerda e tocou para Miguelito, que só empurrou para o fundo do gol.

Os mandantes chegaram a ampliar aos 27, com Rafa Silva. O tento, porém, foi anulado pelo VAR por um toque no braço na origem da jogada. O Coritiba chegou a reclamar de um pênalti nos acréscimos do jogo, mas o árbitro, que analisou o lance na cabine do VAR, não marcou.

Próximos jogos

América-MG

  • Atlético-GO x América-MG (28ª rodada da Série B)

  • Data e horário: 25/09 (quinta-feira), às 21h30 (de Brasília)

  • Local: Antônio Accioly, em Goiânia (GO)

Coritiba

  • Coritiba x Criciúma (28ª rodada da Série B)

  • Data e horário: 25/09 (quinta-feira), às 19h (de Brasília)

  • Local: Couto Pereira, em Curitiba (PR)

