América-MG vence com gol de Miguelito, deixa Z4 e impede Coritiba de ser líder da Série B
O América-MG venceu o Coritiba na tarde deste domingo, no Independência, por 1 a 0, com gol do boliviano Miguelito. Com isso, o Coelho deixou a zona de rebaixamento da Série B do Campeonato Brasileiro.
Situação na tabela
O time mineiro agora ocupa o 16º lugar na tabela da Segunda Divisão, com 30 pontos, um acima do Botafogo-SP, primeiro dentro do Z4. O Coxa, por sua vez, perde a chance de ocupar a ponta do torneio. Os paranaenses estão na segunda posição, com 47 pontos, um a menos que o líder Goiás.
? Resumo do jogo
?? AMÉRICA-MG 1 x 0 CORITIBA ??
? Competição: Série B do Brasileirão (27ª rodada)
?? Local: Arena Independência, em Belo Horizonte (MG)
? Data: 21 de setembro de 2025 (domingo)
? Horário: às 16h (de Brasília)
Gol:
- ? Miguelito, aos 24? do 2ºT (América-MG)
Como foi o jogo
O primeiro tempo do confronto foi equilibrado. O América-MG começou melhor, mas empilhou chances perdidas e não conseguiu abrir o placar. Depois o Coritiba passou a controlar as ações e teve chances para tirar o zero do marcador, mandando inclusive uma bola na trave, aos 35 minutos, mas não balançou as redes.
Já na etapa final, o Coelho saiu em vantagem aos 24 minutos. Thauan fez uma bonita jogada pela esquerda e tocou para Miguelito, que só empurrou para o fundo do gol.
Os mandantes chegaram a ampliar aos 27, com Rafa Silva. O tento, porém, foi anulado pelo VAR por um toque no braço na origem da jogada. O Coritiba chegou a reclamar de um pênalti nos acréscimos do jogo, mas o árbitro, que analisou o lance na cabine do VAR, não marcou.
Próximos jogos
América-MG
- Atlético-GO x América-MG (28ª rodada da Série B)
- Data e horário: 25/09 (quinta-feira), às 21h30 (de Brasília)
- Local: Antônio Accioly, em Goiânia (GO)
Coritiba
- Coritiba x Criciúma (28ª rodada da Série B)
- Data e horário: 25/09 (quinta-feira), às 19h (de Brasília)
- Local: Couto Pereira, em Curitiba (PR)