Alisson lamenta derrota do São Paulo, mas destaca foco na LDU: 'Vale o ano'

do UOL

Do UOL, em São Paulo

21/09/2025 22h46

Alisson lamentou a derrota do São Paulo para o Santos por 1 a 0, hoje, pelo Brasileirão, mas não escondeu a importância que o duelo contra a LDU, na próxima quinta-feira, pelas quartas de final da Libertadores, tem para a sequência da temporada do Tricolor.

Viemos aqui para pontuar, tentar vencer o jogo até para que a gente pudesse pular para sexto no Brasileiro. Tenho um sonho enorme de ser campeão da Libertadores e ainda mais vestindo a camisa do São Paulo, que é uma camisa muito pesada quando se fala de Libertadores, de Mundial. Tenho certeza que está todo mundo chateado pelas duas derrotas, mas agora não tem tempo de ficar remoendo, cabisbaixo, porque temos uma final, é o nosso ano que está valendo na quinta-feira. Alisson, ao SporTV

O São Paulo precisa reverter o 2 a 0 sofrido na ida, em Quito, para avançar à semifinal. Focando no duelo de quinta, Crespo poupou os titulares no clássico de hoje.

Valorizar o que a equipe fez hoje. É sempre muito difícil você jogar um clássico aqui na Vila [...] Infelizmente, a gente acabou tomando um gol. Valorizar também o que a comissão vem fazendo. Se preocupando também com a saúde dos atletas, que é muito importante, depois de um jogo muito desgastante lá em Quito. Pois é, como eu disse, queremos vir aqui pelo menos pontuar. Agora é pensar na quinta-feira, que é onde eu tenho certeza que todo mundo está com a cabeça para que a gente possa chegar lá e buscar a classificação. Alisson

A derrota de hoje impediu o São Paulo de entrar no G6 do Brasileirão. Caso vencesse o Santos, o Tricolor passaria o Bahia e terminaria a 24ª rodada na sexta colocação — o time comandado por Crespo segue na sétima.

