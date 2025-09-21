Alisson lamenta derrota no clássico e coloca foco do São Paulo na LDU: "Temos uma final"

Com uma escalação alternativa, o São Paulo poupou titulares e foi derrotado pelo Santos no clássico deste domingo, na Vila Belmiro, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. O meio-campista Alisson lamentou o revés, mas colocou o foco da equipe tricolor no jogo decisivo contra a LDU, pela Libertadores.

"Jogamos com uma equipe diferente, tem essa dificuldade. Temos que valorizar, é sempre difícil jogar na Vila. Crescemos no segundo tempo, infelizmente tomamos o gol. É valorizar a entrega do grupo e a comissão, que se preocupou com a saúde dos atletas depois de um jogo desgastante em Quito. Queríamos pontuar, mas não conseguimos. Agora é foco na quinta-feira, para que a gente possa buscar essa classificação no Morumbis lotado", disse o jogador em entrevista ao SporTV.

"Viemos aqui para pontuar, vencer o jogo. Sem dúvidas, tenho um sonho de ser campeão da Libertadores pelo São Paulo, é uma camisa pesada. Estamos chateados pela derrota, mas não temos tempo para ficar cabisbaixos. Temos uma final pela frente, vamos fazer de tudo para classificar", acrescentou.

Situação na tabela

Com a derrota para o Santos, por 1 a 0, o São Paulo ficou estacionado na sétima posição da tabela do Brasileirão, com 35 pontos.

Próximo jogo do São Paulo