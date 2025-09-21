Alex Poatan revela peso atual antes de revanche contra Ankalaev no UFC 320

Faltando 13 dias para a aguardada revanche contra Magomed Ankalaev no UFC 320, Alex 'Poatan' utilizou os 'stories' do 'Instagram' neste domingo (21) para atualizar os fãs sobre sua preparação. No registro, o lutador aparece se pesando e marca 106,2 kg na balança, sinalizando que ainda precisa cortar cerca de 13 kg até a pesagem oficial, que antecede o evento em Las Vegas (EUA), no dia 4 de outubro.

O ex-campeão dos meio-pesados (93 kg) busca retomar o cinturão que perdeu justamente para o russo em sua última apresentação. A publicação gerou grande repercussão entre os fãs, especialmente por expor uma das etapas mais exigentes da rotina de um atleta de elite: o corte de peso.

Com vasta experiência nesse tipo de processo, o striker paulista demonstra estar no controle. A postagem foi vista como um sinal de foco e comprometimento, reforçando que está pronto para o próximo desafio - um dos mais importantes de sua carreira no MMA.

Revanche

O primeiro encontro entre os dois aconteceu em março deste ano e terminou com vitória de Ankalaev por decisão unânime dos juízes. O resultado encerrou o marcante reinado de Poatan na categoria até 93 kg.

Apesar da decisão oficial, o desfecho do combate gerou controvérsia entre analistas e parte da comunidade do MMA. Muitos apontaram equilíbrio na disputa e chegaram a questionar os critérios utilizados na pontuação dos rounds.

https://agfight.com/wp-content/uploads/2025/09/SnapInsta.to_AQNlormYYg2i9-ykdxI2A-p8n4VDTNNIHulOzJFB7vznKUZc2XsxHsHGTski1JoxRESosucJDHW137RP9F1yrtM_jRdDKYNfXYgYmF8.mp4

