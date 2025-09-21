Adriano Imperador mantém hype com nova finalização no Future MMA 15
No último sábado (20), em Goiânia (GO), o jovem Adriano 'Imperador' Sousa deu mais um passo rumo ao estrelato ao conquistar sua sexta vitória consecutiva no MMA profissional. Com apenas 17 anos, o manauara finalizou Ederson Santiago ainda no primeiro round, na luta principal da 15ª edição do Future MMA, realizada no Eco Hotel Lago Verde, no CJ Primavera.
Considerado um dos talentos mais promissores da nova geração do esporte, Adriano não deu margem para reação. Logo nos primeiros movimentos, pressionou o adversário na grade e aplicou uma precisa varrida (de-ashi-harai), típica do judô, caindo direto na montada. Em seguida, avançou rapidamente para a posição do triângulo, obrigando o catarinense a bater em desistência. Foi a quinta finalização da curta, porém empolgante, trajetória do jovem invicto.
"Treino para dar show. Cada vez que subo no cage é para mostrar evolução. Estou invicto, calei quem duvidou e mostrei que o Future é o maior palco em que já estive. Tenho certeza de que meu caminho é no UFC. Dana White, estou chegando!", celebrou o atleta após o confronto.
Invicto
Com a performance dominante, o 'Imperador' reforça sua posição entre os nomes mais observados do cenário nacional e mantém o hype como possível futuro representante brasileiro no UFC. Foi a quinta finalização da curta trajetória do jovem prospecto invicto.
RESULTADOS DO FUTURE MMA 15
Adriano 'Imperador' finalizou Ederson Santiago no primeiro round;
Elder 'Canela de Aço' venceu por interrupção André Soares no primeiro round;
Guilherme Neres nocauteou Vinicius Santana no primeiro round;
Rony 'Ratinho' finalizou Wellington 'Cachorro Loko' no primeiro round;
Rabech Rufino venceu Lunar Nicodem por decisão dividida;
Bruno 'Rasteira' Buarque nocauteou Victor Martins no primeiro round;
Guilherme 'Crocodile' nocauteou Roger 'Mosquitinho' no primeiro round;
Ayslan Rodrigues nocauteou Ronnan Abreu no segundo round.
