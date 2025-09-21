Abel elogia atuação de reservas e revela chave para invencibilidade do Palmeiras: "Trabalho"

Abel Ferreira ficou satisfeito com a atuação dos reservas do Palmeiras na vitória de goleada sobre o Fortaleza, por 4 a 1, neste sábado, no Allianz Parque. Com o resultado, a equipe alviverde irá dormir na vice-liderança do Campeonato Brasileiro.

O técnico explicou a decisão de utilizar os suplentes diante do Leão do Pici e elogiou o desempenho do time. Ele também revelou a mudança feita no intervalo que destravou o Verdão no ataque.

"Queríamos nos adaptar às circunstâncias do nosso gramado, é um gramado especial. Eu não mostro quem joga, todos estão preparados para jogar. Eu não treino 11, treino 28 jogadores. Depois também pelo calendário, tivemos dois dias para nos preparar para esse jogo. Perguntem a especialistas a importância do sono para atletas de alto rendimento. Tem muito a ver com isso. Se estão aqui [reservas], é porque são bons e confiamos neles, têm que estar preparados. Fico feliz de ver nosso trabalho diário espelhado em jogadores com menos minutos, é algo que me enche de orgulho", disse o português.

"Na primeira parte, teve o mérito do adversário de fechar os espaços e não nos deixar entrar. A estratégia no intervalo foi surpreender o adversário, troquei de lado o Facundo e o Sosa, funcionou bem. Na primeira parte não conseguimos por méritos do adversário, no segundo fizemos poucos ajustes, este foi um deles. Sabíamos que o adversário não ia aguentar nosso ritmo", acrescentou.

A chave do sucesso

O Palmeiras superou a crise instaurada após a eliminação para o Corinthians na Copa do Brasil e agora vive uma invencibilidade de 11 jogos. Segundo Abel, porém, não há segredos para o bom momento. Na visão dele, a evolução da equipe é fruto do trabalho realizado diariamente pela comissão técnica lusitana.

"Trabalho. Não há segredos. As pessoas acham que para ser bom é preciso um segredo, mas não há nenhum. É preciso ter vontade todos os dias, ser consistente. Uma temporada vai ter altos e baixos. Do mesmo modo que nos criticam, nos idolatram. Não gosto disso. A única garantia que dou é ser sério no nosso trabalho, ser profissional", comentou o treinador.

"Sabemos que quando se tem um elenco qualificado, ficamos mais perto de ganhar. Não sei se vamos ganhar, mas vamos competir. Os elogios vão ser muitos, conheço o lugar onde estou. A reforma está aí, vamos construir de novo. As coisas estão correndo bem, mas as pedras no caminho vão aparecer", finalizou.

Situação na tabela

O Palmeiras agora soma 49 pontos e permanece na segunda posição da tabela pelo menos até este domingo, quando o Cruzeiro recebe o Red Bull Bragantino e pode ultrapassá-lo. A partida da Raposa está agendada para as 20h30 (de Brasília) da noite, no Mineirão.

Próximo jogo do Palmeiras

Palmeiras x River Plate (volta das quartas de final da Libertadores)

(volta das quartas de final da Libertadores) Data e horário: 24/09 (quarta-feira), às 21h30 (de Brasília)

24/09 (quarta-feira), às 21h30 (de Brasília) Local: Allianz Parque, em São Paulo (SP)