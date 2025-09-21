Abel diz que falta de sono gerou trocas e cita casa em reforma no Palmeiras

Após a vitória do Palmeiras sobre o Fortaleza, Abel Ferreira explicou que mudou todos os jogadores de linha em relação à equipe que enfrentou o River Plate devido à falta de sono dos atletas.

O técnico português apontou que o time está em um processo semelhante ao de uma casa em reforma e que ainda encontrará percalços - e pediu paciência para estes momentos.

O que aconteceu

Abel Ferreira explicou que o Palmeiras só teve dois dias para se preparar para o duelo contra o Fortaleza. O treinador exaltou o time reserva e disse que este tipo de vitória o deixa muito satisfeito.

Para o treinador, é necessário lembrar no bom momento que a equipe terá dificuldades. Ele voltou a falar das mudanças no time.

Mesmo com as mudanças, o Palmeiras goleou o Fortaleza por 4 a 1. Cinco titulares entraram na reta final da partida, quando o jogo já estava 2 a 1. Raphael Veiga, Sosa e Andreas Pereira (duas vezes) marcaram para o time alviverde.

Essa é uma das vitórias que eu mais gosto. Eu troco todos os jogadores e eles mostram vontade, organização, dinâmica e muita vontade de ajudar.

[A mudança do time] foi em função do que é o calendário. Dois dias para preparar esse jogo depois de uma viagem em que chegamos ao CT às 7h da manhã. A falta de sono tem muita interferência no rendimento. Perguntem a especialistas. Teve muito a ver com isso. Se os jogadores estão no Palmeiras, confiamos neles, são bons.

Conheço muito bem a casa onde estou, a reforma está aí. Há muitas mudanças que entraram. Começamos a construir de novo. As coisas estão dando certo, mas sabemos que as pedras no caminho e as dificuldades vão aparecer, como sempre aparecem.

Abel Ferreira, técnico do Palmeiras

O Palmeiras volta a campo na próxima quarta (24), pela Copa Libertadores. No Allianz Parque, a equipe recebe o River Plate (ARG) no jogo de volta das quartas de final. Na ida, em Buenos Aires, vitória brasileira por 2 a 1.