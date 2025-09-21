Abel cita exemplo de Vitor Roque e pede "calma" com reforços do Palmeiras

Abel Ferreira protegeu os reforços contratados pelo Palmeiras nesta temporada após a vitória de 4 a 1 sobre o Fortaleza, neste sábado, no Allianz Parque, pelo Campeonato Brasileiro. O treinador defendeu que os jogadores precisam de tempo para adaptação e usou o exemplo de Vitor Roque.

O português foi questionado sobre Ramón Sosa, que ainda não atingiu as expectativas. O paraguaio demorou, mas enfim marcou o seu primeiro gol com a camisa alviverde.

"Este jogador vinha da Inglaterra, em um clube que jogava para não cair. Requer uma adaptação. A adaptação ao país, ao clube, à cidade, ao gramado. Às vezes isso é rápido, o Andreas chegou e as coisas funcionam, porque ele já conhece. Agora, com outros, temos que ter calma", respondeu Abel.

O primeiro com o manto é inesquecível, né, Sosa? ?? pic.twitter.com/neDRrA9wjC ? SE Palmeiras (@Palmeiras) September 21, 2025

Desabrochar de Vitor Roque

Um dos exemplos citados por Abel foi o de Vitor Roque. Contratado em fevereiro sob grande expectativa, o jogador começou devagar e vinha inclusive alternando entre a titularidade e a reserva. Nos últimos jogos, porém, ele enfim deslanchou. São sete participações em gols nas últimas sete partidas.

O treinador também falou de Raphael Veiga, que levou anos para atingir o status que tem atualmente. Segundo ele, esses atletas mais jovens e recém-chegados precisam de carinho para desabrochar.

"O Veiga demorou a chegar ao status que chegou. Nós sabemos o que estamos fazendo, temos reuniões semanais. Estamos em um período de transição, o Palmeiras é um clube organizado, que vai lutar por títulos. O Vitor Roque, por exemplo, o que mudou? Já ouviu falar em carinho? Eu cuido daqueles que são meus, porque sei que lá fora vão tratá-los como deuses ou vão pisá-los. É 8 ou 80. O que nos resta é cuidar", disse Abel.

Reforços do Palmeiras

O Palmeiras abriu os cofres e contratou 12 reforços na atual temporada. Vários deles, aliás, sendo nomes estrelados. Ao todo, foram quase R$ 700 milhões investidos em apenas um ano.

As contratações foram: Carlos Miguel, Khellven, Micael, Bruno Fuchs, Jefté, Facundo Torres, Emiliano Martínez, Lucas Evangelista, Andreas Pereira, Sosa, Paulinho e Vitor Roque.

Situação na tabela

O Palmeiras agora soma 49 pontos e ocupa a segunda posição da tabela do Brasileirão, pelo menos até este domingo, quando o Cruzeiro recebe o Red Bull Bragantino e pode ultrapassá-lo. A partida da Raposa está agendada para as 20h30 (de Brasília) da noite, no Mineirão.

Próximo jogo do Palmeiras