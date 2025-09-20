Fluminense aguenta pressão e vence o Vitória em jogo com duas expulsões

Neste sábado, o Fluminense foi até o Estádio do Barradão e venceu o Vitória, por 1 a 0, em confronto pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O gol da vitória foi de Hércules, que acertou lindo chute da entrada na área.

O jogo ficou marcado pelo alto número de faltas e duas expulsões ainda no primeiro tempo. Pelo lado do Vitória, Dudu levou vermelho aos 24, enquanto Igor Rabello foi expulso aos 47 pelo lado do Tricolor das Laranjeiras.

O Fluminense aproveitou o momento que esteve com um a mais em campo para marcar, já que não estava conseguindo muitas chances no 11 contra 11.

Com a vitória, os cariocas vão a 31 pontos, subindo para a oitava posição. Já o Vitória fica com 22 pontos em 17º lugar, podendo ser ultrapassado pelo Juventude e descer mais no Z4.

O Fluminense volta a campo na terça-feira, pela volta das quartas de final da Sul-Americana, contra o Lanús. Na ida, o Tricolor perdeu por 1 a 0 na Argentina e precisa vencer para avançar.

O Vitória, por sua vez, visita o Grêmio, no próximo domingo (28), pelo Brasileirão. No torneio nacional, o Flu enfrenta o Botafogo, no mesmo dia.

Vermelhos no 1º tempo e Flu soube aproveitar

A partida foi muito faltosa, principalmente no primeiro tempo, que terminou com 18 faltas. Dudu, do Vitória, recebeu amarelo ainda com 30 segundos de jogo e não se segurou nas entradas. Resultado: foi expuslo aos 24 minutos.

O Flu, que até então estava pouco inspirado no ataque, aproveitou a superioridade numérica e pressionou, conseguindo abrir o placar com Hércules.

As equipes, no entanto, continuaram cometendo muitas faltas, e o Vitória pressionava o árbitro para tentar uma expulsão no Tricolor das Laranjeiras. E ela veio aos 47, ainda no primeiro tempo, após Igor Rabello levar o segundo amarelo por falta em Renato Kayzer.

Depois do primeiro tempo agitado, o Flu conseguiu esfriar a partida na segunda etapa e aguentou a pressão do Vitória. Fábio também apareceu com boas defesas para garantir o empate.

Lances importantes

Mais cedo pro chuveiro! Aos 24 minutos do primeiro tempo, Dudu - que já tinha recebido amarelo com 30 segundos de jogo - deu entrada forte em Canobbio e foi expulso, deixando o Vitória com 10 em campo.

Na trave! Com um a mais, o Fluminense foi para cima e, após Serna cruzar da direita e a zaga afastar mal, Cano pegou de primeira e acertou o poste de Lucas Arcanjo.

0x1. Aos 37, Fuentes tentou cruzamento pela esquerda, a bola desviou na marcação e sobrou para Hércules, da ponta da área, bater colocado e fazer um golaço.

Quase o empate! Três minutos depois, o Vitória recuperou a bola no campo de ataque, Renato Kayzer deixou Erick cara a cara com Fábio, e o atacante carimbou a trave do Fluminense.

Dez para cada lado! Aos 47, Igor Rabello deu entrada nas costas de Renato Kayzer, levou o segundo amarelo e deixou ambas as equipes com dez jogadores em campo.

Defesaça do Fábio! O Vitória teve a primeira chance do segundo tempo. Erick encontrou Cáceres em profundidade e o lateral chegou batendo para boa defesa do goleiro do Flu.

Mais uma de Fábio. Aos 22 minutos, Matheusinho bateu firme da entrada área, mas em cima de Fábio, e o goleiro do Fluminense pegou com segurança.

Vitória pressionando. Após desvio do ataque, Romarinho bate mascado e vê Fábio se esticar para evitar o empate aos 40 minutos. Logo depois, Renzo López cabeceou em cima do goleiro do Flu.

Impedido! Lavega aproveitou o espaço que o Vitória deixou atrás e chegou a marcar o segundo do Flu, mas estava impedido e o tento foi anulado.

Ficha técnica

Vitória 0 x 1 Fluminense

Campeonato Brasileiro - 24ª rodada

Data: 20/09/2025 (sábado)

Horário: 16h (de Brasília)

Local: Estádio do Barradão, na Bahia

Árbitro: Matheus Candançan (SP)

Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis (SP) e Fernanda Kruger (MT)

VAR: Marcio Henrique de Gois (SP)

Gol: Hércules, aos 37' do 1º tempo (FLU)

Amarelos: Dudu e Pepê (VIT); Igor Rabello e Serna (FLU)

Vermelho: Dudu (VIT); Igor Rabello (FLU)

Vitória: Lucas Arcanjo; Raúl Cáceres (Claudinho), Camutanga, Lucas Halter e Ramon; Dudu, Pepê e Matheusinho; Osvaldo (Ronald) (Fabri) (Renzo López), Erick (Romarinho) e Renato Kayzer. Técnico: Rodrigo Chagas.

Fluminense: Fábio; Guga (Julio Fidélis), Ignácio, Igor Rabello e Fuentes; Otávio, Hércules (Bernal) e Lima (Lezcano) (Manoel); Canobbio, Serna (Lavega) e Cano. Técnico: Renato Portaluppi.