Vice-líder do Português, Benfica bate AVS na estreia de Mourinho

20/09/2025 16h34

Neste sábado, pela quinta rodada do Campeonato Português, o Benfica visitou o AVS pela sexta rodada do Campeonato Português e venceu por 3 a 0, com gols de Heorhiy Sudakov, Vangelis Pavlids e Franjo Ivanovic. Vale destacar que a partida marcou a estreia do técnico Mourinho.

Situação da Tabela

Com o resultado, o Benfica pulou para a segunda colocação, agora com 13 pontos conquistados. Por outro lado, o AVS continuou na lanterna, com apenas um ponto conquistado.

? Resumo do jogo

? AVS 0 X 3 BENFICA ?

? Competição: Campeonato Português - sexta rodada

?? Local: Estádio do CD Aves

? Data: 2o de setembro de 2025 (sábado)

? Horário: 14h (de Brasília)

Gols

  • ? Heorhiy Sudakov, aos 48? do 1ºT (Benfica)

  • ? Vangelis Pavlids, aos 14? do 2ºT (Benfica)

  • ? Franjo Ivanovic, aos 24? 2ºT (Benfica)

Os gols

O Benfica abriu o marcador aos 48 minutos do primeiro tempo. Heorhiy Sudakov apeoveitou a sobra dentro da área e completou para as redes.

Já aos 14 minutos do segundo tempo, Pavlids ampliou, de pênalti. O atleta bateu no alto para vencer o goleiro Simão.

Até que aos 24 minutos, Franjo Ivanovic fechou a conta. Pavlids colocou dentro da área e achou o companheiro, que bateu firme para o fundo do gol.

Próximos jogos

AVS:

  • Encara o Estrela Amadora no próximo sábado (27), às 14h, pela sétima rodada do Campeonato Português, no Estádio José Gomes.

Benfica:

  • Joga contra Rio Ave nesta terça-feira (23), às 16h15, pela primeira rodada do Campeonato Português, no Estádio da Luz.

