Vice-líder do Português, Benfica bate AVS na estreia de Mourinho

Neste sábado, pela quinta rodada do Campeonato Português, o Benfica visitou o AVS pela sexta rodada do Campeonato Português e venceu por 3 a 0, com gols de Heorhiy Sudakov, Vangelis Pavlids e Franjo Ivanovic. Vale destacar que a partida marcou a estreia do técnico Mourinho.

Situação da Tabela

Com o resultado, o Benfica pulou para a segunda colocação, agora com 13 pontos conquistados. Por outro lado, o AVS continuou na lanterna, com apenas um ponto conquistado.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Sport Lisboa e Benfica (@slbenfica)

Resumo do jogo

AVS 0 X 3 BENFICA

Competição: Campeonato Português - sexta rodada



Local: Estádio do CD Aves



Data: 2o de setembro de 2025 (sábado)



Horário: 14h (de Brasília)

Gols

Heorhiy Sudakov, aos 48? do 1ºT (Benfica)

Heorhiy Sudakov, aos 48? do 1ºT (Benfica) Vangelis Pavlids, aos 14? do 2ºT (Benfica)

Vangelis Pavlids, aos 14? do 2ºT (Benfica) Franjo Ivanovic, aos 24? 2ºT (Benfica)

Os gols

O Benfica abriu o marcador aos 48 minutos do primeiro tempo. Heorhiy Sudakov apeoveitou a sobra dentro da área e completou para as redes.

Já aos 14 minutos do segundo tempo, Pavlids ampliou, de pênalti. O atleta bateu no alto para vencer o goleiro Simão.

Até que aos 24 minutos, Franjo Ivanovic fechou a conta. Pavlids colocou dentro da área e achou o companheiro, que bateu firme para o fundo do gol.

Próximos jogos

AVS:

Encara o Estrela Amadora no próximo sábado (27), às 14h, pela sétima rodada do Campeonato Português, no Estádio José Gomes.

Benfica: