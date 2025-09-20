Vice-líder do Português, Benfica bate AVS na estreia de Mourinho
Neste sábado, pela quinta rodada do Campeonato Português, o Benfica visitou o AVS pela sexta rodada do Campeonato Português e venceu por 3 a 0, com gols de Heorhiy Sudakov, Vangelis Pavlids e Franjo Ivanovic. Vale destacar que a partida marcou a estreia do técnico Mourinho.
Situação da Tabela
Com o resultado, o Benfica pulou para a segunda colocação, agora com 13 pontos conquistados. Por outro lado, o AVS continuou na lanterna, com apenas um ponto conquistado.
Resumo do jogo
AVS 0 X 3 BENFICA
Competição: Campeonato Português - sexta rodada
Local: Estádio do CD Aves
Data: 2o de setembro de 2025 (sábado)
Horário: 14h (de Brasília)
Gols
- Heorhiy Sudakov, aos 48? do 1ºT (Benfica)
- Vangelis Pavlids, aos 14? do 2ºT (Benfica)
- Franjo Ivanovic, aos 24? 2ºT (Benfica)
Os gols
O Benfica abriu o marcador aos 48 minutos do primeiro tempo. Heorhiy Sudakov apeoveitou a sobra dentro da área e completou para as redes.
Já aos 14 minutos do segundo tempo, Pavlids ampliou, de pênalti. O atleta bateu no alto para vencer o goleiro Simão.
Até que aos 24 minutos, Franjo Ivanovic fechou a conta. Pavlids colocou dentro da área e achou o companheiro, que bateu firme para o fundo do gol.
Próximos jogos
AVS:
- Encara o Estrela Amadora no próximo sábado (27), às 14h, pela sétima rodada do Campeonato Português, no Estádio José Gomes.
Benfica:
- Joga contra Rio Ave nesta terça-feira (23), às 16h15, pela primeira rodada do Campeonato Português, no Estádio da Luz.