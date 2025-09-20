Verstappen garante a pole position para o GP do Azerbaijão de Fórmula 1; Bortoleto larga em 13º
O tetracampeão Max Verstappen, piloto da Red Bull, conquistou a pole position para o Grande Prêmio do Azerbaijão de Fórmula 1, no circuito de Baku. Carlos Sainz (Williams) e Liam Dawson (Racing Bulls) completam o grid de largada.
O brasileiro Gabriel Bortoleto, da Sauber, foi eliminado no Q2 e vai largar na 13ª colocação.
A classificação deste sábado teve seis bandeiras vermelhas, um recorde absoluto na história da Fórmula 1. O Grande Prêmio do Azerbaijão acontece neste domingo, a partir das 8 horas (de Brasília).
Q1
O Q1 ficou marcado por três bandeiras vermelhas, após as batidas de Alexander Albon (Williams - 20º), Nico Hulkenberg (Sauber - 17º) e Franco Colapinto (Alpine - 16°). O trio foi eliminado, além de Esteban Ocon (Haas - 18°) e Pierre Gasly (Alpine - 19°).
O brasileiro Gabriel Bortoleto (Sauber) ficou na 13ª posição, com o tempo de 1min42s311. O mais rápido foi Lando Norris (McLaren), com 1min41s322.
Q2
A segunda bateria começou com mais uma bandeira vermelha. Dessa vez foi Oliver Bearman (Haas) que bateu e vai largar na 15ª posição. Entre os eliminados, ainda ficaram Lance Stroll (Aston Martin - 14º), Gabriel Bortoleto (Sauber - 13º), Lewis Hamilton (Ferrari - 12º) e Fernando Alonso (Aston Martin - 11º).
Max Verstappen (Red Bull) foi o mais rápido, com o tempo de 1min41s255.
Q3
Com chuva, o Q3 também teve duas bandeiras vermelhas. Logo no começo, Charles Leclerc (Ferrari - 10º) bateu forte e abandonou a classificação. Em seguida, Oscar Piastri acertou o muro e vai largar na 9ª colocação.
Na última volta, Max Verstappen registrou o tempo de 1min41s117, superou a marca de Carlos Sainz e conquistou sua sexta pole position da temporada. O piloto da Williams vai largar na 2ª posição, com 1min41s592, seguido por Liam Dawson (Racing Bulls), com 1min41s702.
Veja o grid para o GP do Azerbaijão de Fórmula 1:
- 1° - Max Verstappen (Red Bull)
- 2° - Carlos Sainz (Williams)
- 3° - Liam Lawson (Racing Bulls)
- 4° - Kimi Antonelli (Mercedes)
- 5° - George Russel (Mercedes)
- 6° - Yuki Tsunoda (Red Bull)
- 7° - Lando Norris (McLaren)
- 8º - Isack Hadjar (Racing Bulls)
- 9° - Oscar Piastri (McLaren)
- 10° - Charles Leclerc (Ferrari)
- 11° - Fernando Alonso (Aston Martin)
- 12° - Lewis Hamilton (Ferrari)
- 13° - Gabriel Bortoleto (Sauber)
- 14° - Lance Stroll (Aston Martin)
- 15° - Oliver Bearman (Haas)
- 16° - Franco Colapinto (Alpine)
- 17° - Nico Hulkenberg (Sauber)
- 18° - Esteban Ocon (Haas)
- 19° - Pierre Gasly (Alpine)
- 20° - Alexander Albon (Williams)