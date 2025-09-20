Verstappen alcança pole position em Baku após acidente de Piastri e Leclerc
BAKU (Reuters) - Max Verstappen colocou a Red Bull na pole position para o Grande Prêmio do Azerbaijão, neste sábado, depois que o líder da McLaren na Fórmula 1, Oscar Piastri, e Charles Leclerc, da Ferrari, caíram em uma sessão de qualificação marcada por um recorde de seis paradas.
Carlos Sainz colocou sua Williams na primeira fila, ao lado do tetracampeão mundial, em uma tarde difícil para a líder McLaren, que pode conquistar o título de construtores no domingo.
Piastri se classificou em nono lugar sem marcar tempo na fase final, enquanto seu companheiro de equipe e rival pelo título, Lando Norris, largará em sétimo depois de perder uma grande chance de se distanciar do australiano.
Liam Lawson, da Racing Bulls, se classificou em terceiro, com Kimi Antonelli, da Mercedes, em quarto, em uma segunda fila só de novatos.