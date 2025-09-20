Topo

Andreas artilheiro e replay da Libertadores: veja os gols do sábado

do UOL

Colaboração para o UOL

20/09/2025 23h51

A 24ª rodada do Brasileirão foi aberta com quatro jogos disputados hoje. Assista a todos os gols. No Sllianz, Andreas deu show na goleada do Palmeiras sobre o Fortaleza. Já no Nilton Santos, o Botafogo, com uma menos, repetiu o roteiro da final da Libertadores do ano passado e bateu o Atlético-MG por 1 a 0.

Resultados de sábado

Jogos de domingo (horário de Brasília)

  • 16h - Mirassol x Juventude
  • 17h30 - Inter x Grêmio
  • 17h30 - Sport x Corinthians
  • 17h30 - Flamengo x Vasco
  • 20h30 - Cruzeiro x Bragantino
  • 20h30 - Santos x São Paulo

