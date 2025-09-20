Vasco encara Flamengo desfalcado; veja provável escalação

Clássico é clássico, e a tabela de classificação muitas vezes fica em segundo plano. É com esse espírito que o Vasco se prepara para um de seus maiores desafios no ano: enfrentar o líder Flamengo, neste domingo, às 17h30, no Maracanã. Para o duelo válido pela 24ª rodada do Brasileirão, o técnico Fernando Diniz terá que lidar com desfalques significativos e apostar em uma defesa totalmente nova para tentar surpreender o rival.

A lista de baixas para o Gigante da Colina é considerável. O zagueiro Lucas Freitas está fora por suspensão, enquanto o lateral-esquerdo Lucas Piton e o volante Tchê Tchê seguem no departamento médico, tratando de lesões.

Diante deste cenário, a principal novidade e a grande aposta de Diniz para o confronto será a estreia da dupla de zaga formada pelos reforços recém-chegados, Carlos Cuesta e Robert Renan. Será a primeira vez que os dois atuarão juntos, em um teste de fogo logo em um clássico. Além disso, a ausência de Piton forçará uma improvisação, com o lateral-direito Puma Rodríguez atuando pelo lado esquerdo da defesa.

Com estas mudanças forçadas, a provável escalação do Vasco para o Clássico dos Milhões é: Léo Jardim; Paulo Henrique, Carlos Cuesta, Robert Renan e Puma Rodríguez; Hugo Moura, Barros, Philippe Coutinho; Nuno Moreira, Rayan e Vegetti.

Fase do Vasco

O desafio cruzmaltino é enorme. O time entra em campo na 15ª posição, com 23 pontos, perigosamente próximo à zona de rebaixamento. Do outro lado, encontrará um Flamengo que é líder isolado da competição, com 50 pontos, dono do melhor ataque e da melhor defesa do campeonato até aqui.

A bola rola para Flamengo e Vasco neste domingo, às 17h30, em um Maracanã que promete estar lotado. Para o Vasco, mais do que a rivalidade, o jogo representa uma oportunidade crucial de somar pontos vitais na luta pela permanência na elite do futebol brasileiro.