UFC 321: Tom Aspinall aponta favorito no duelo entre Jailton Malhadinho vs Volkov

20/09/2025 06h00

Campeão dos pesos-pesados do UFC, Tom Aspinall já começa a projetar os próximos passos da divisão além de sua defesa de cinturão. O britânico encara Ciryl Gane no dia 25 de outubro, na luta principal do UFC 321, em Abu Dhabi (EAU), mas acredita que outra disputa importante do card pode definir o futuro desafiante ao título: Jailton Almeida vs Alexander Volkov.

Com uma vitória por finalização sobre Volkov em 2022, Aspinall confessou, em entrevista ao portal 'Bloody Elbow', que está mais familiarizado com o estilo do russo e, por isso, o considera levemente favorito no confronto. Ainda assim, o campeão reconheceu o potencial de 'Malhadinho', embora tenha admitido não ter visto o suficiente para cravar sua real capacidade.

"Acho que o Volkov está em ótima fase agora. Acho que o Almeida é bom. Mas não vi o suficiente do jogo do Almeida para dizer o quão bom ele realmente é. Neste momento, é difícil dizer, mas eu daria uma leve vantagem para o Volkov nessa luta", afirmou.

Aspinall também destacou a importância do duelo dentro do cenário da divisão. Para o campeão peso-pesado, a luta pode ser classificada como um 'title eliminator' e definir o próximo lutador a disputar o cinturão.

"É assim que eu vejo, e acho que isso é bem óbvio", completou.

Fases distintas

Volkov e Malhadinho chegam ao octógono em situações diferentes. Enquanto o brasileiro vive um bom momento, embalado por duas vitórias consecutivas no Ultimate, o russo tenta se recuperar da derrota para Ciryl Gane, em dezembro de 2024. Inclusive, Aspinall comentou esse confronto na mesma entrevista e revelou que, em sua opinião, 'Drago' saiu vitorioso.

"Na verdade, achei que o Volkov venceu a luta contra o Gane, para ser honesto", declarou o inglês.

O duelo entre Malhadinho e Volkov será parte do card principal do UFC 321 e pode, de fato, definir quem disputará o cinturão da categoria em 2026. Para Aspinall, o cenário está se desenhando de maneira clara - agora resta saber quem irá se credenciar para enfrentá-lo, caso ele mantenha o trono.

