Transmissão dá pau, e Vitória x Fluminense fica 'mudo' durante 25 minutos

A vitória do Fluminense sobre o Vitória, neste sábado, teve um fato diferente para os torcedores que acompanharam a partida pela televisão. A transmissão teve problemas técnicos e ficou sem som por 25 minutos.

Com o problema, o único gol da partida, anotado por Hércules aos 37 minutos do primeiro tempo, não teve narração. O Fluminense venceu por 1 a 0.

O que aconteceu

Aos 23 minutos do primeiro tempo, a transmissão ficou muda, sem narração, comentários, nem som ambiente. A transmissão do duelo foi feita pelo Premiere.

Os problemas foram resolvidos apenas aos 48 minutos, com a partida tendo ficado 25 minutos sem narração.

O som ambiente do estádio retornou aos 31, mas a voz da narradora e dos comentaristas só pôde ser ouvida 17 minutos depois. Por certo momento, as tarjas com o placar e o tempo de jogo também sumiram da tela.

Com o retorno do som, a narradora Renata Silveira justificou a falha como problemas técnicos e deu continuidade à transmissão.