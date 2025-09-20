Topo

Esporte

Transmissão dá pau, e Vitória x Fluminense fica 'mudo' durante 25 minutos

Transmissão de Vitória x Fluminense fica sem som por 25 minutos - Foto: Márcio José/AGIF
Transmissão de Vitória x Fluminense fica sem som por 25 minutos Imagem: Foto: Márcio José/AGIF
do UOL

Colaboração para o UOL

20/09/2025 18h41

A vitória do Fluminense sobre o Vitória, neste sábado, teve um fato diferente para os torcedores que acompanharam a partida pela televisão. A transmissão teve problemas técnicos e ficou sem som por 25 minutos.

Com o problema, o único gol da partida, anotado por Hércules aos 37 minutos do primeiro tempo, não teve narração. O Fluminense venceu por 1 a 0.

Relacionadas

Fluminense aguenta pressão e vence o Vitória em jogo com duas expulsões

Fortaleza anuncia Fred, ídolo do Fluminense, como técnico da base

O que aconteceu

Aos 23 minutos do primeiro tempo, a transmissão ficou muda, sem narração, comentários, nem som ambiente. A transmissão do duelo foi feita pelo Premiere.

Os problemas foram resolvidos apenas aos 48 minutos, com a partida tendo ficado 25 minutos sem narração.

O som ambiente do estádio retornou aos 31, mas a voz da narradora e dos comentaristas só pôde ser ouvida 17 minutos depois. Por certo momento, as tarjas com o placar e o tempo de jogo também sumiram da tela.

Com o retorno do som, a narradora Renata Silveira justificou a falha como problemas técnicos e deu continuidade à transmissão.

As mais lidas agora

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Esporte

Transmissão ao vivo de Palmeiras x Fortaleza pelo Brasileirão: veja onde assistir

Igor Molina vence etapa e garante título da Volta Ciclística de São Paulo

Santos: Sem Neymar e com Brazão, Vojvoda fecha preparação para clássico

Recuperado, Saúl fica à disposição do Flamengo para clássico contra Vasco

Transmissão dá pau, e Vitória x Fluminense fica 'mudo' durante 25 minutos

Goiás marca no fim, vence o lanterna Paysandu e dorme na liderança da Série B

Goiás vence o Paysandu e dorme na liderança da Série B do Brasileiro

Fluminense resiste no Barradão com time alternativo e vence Vitória em jogo com duas expulsões

Fluminense bate Vitória com time alternativo e volta vencer no Brasileiro

Lille é superado pelo Lens e desperdiça chance de dormir na liderança do Francês

Campeão do UFC, Alexandre Pantoja cobra duelo entre Poatan e Jon Jones