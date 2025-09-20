Topo

Transmissão ao vivo de Vitória x Fluminense pelo Brasileirão: veja onde assistir

20/09/2025 14h30

Vitória e Fluminense entram em campo hoje, às 16h (de Brasília), no Barradão, em Salvador, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Onde assistir? A partida será transmitida ao vivo pelo Premiere (pay-per-view).

O Vitória vive altos e baixos e perdeu três dos últimos cinco jogos. O Leão vem de derrota por 2 a 0 para o Fortaleza, fora de casa.

O Fluminense não vence há três rodadas no Brasileirão. O Tricolor vem de uma derrota por 1 a 0 para o Corinthians, no Maracanã.

A equipe de Renato Gaúcho também acabou derrotada no jogo de ida das quartas de final da Sul-Americana. O Fluminense visitou o Lanús no meio de semana e perdeu por 1 a 0.

Vitória x Fluminense -- Campeonato Brasileiro

  • Data e hora: 20 de setembro, às 16h (de Brasília)
  • Local: Barradão, em Salvador (BA)
  • Transmissão: Premiere (pay-per-view)

