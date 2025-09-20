Transmissão ao vivo de Real Madrid x Espanyol pelo Espanhol: veja onde assistir
Real Madrid e Espanyol medem forças na manhã de hoje, às 11h15 (de Brasília), no Santiago Bernabéu, em Madri, pela 5ª rodada do Campeonato Espanhol.
Onde assistir? O confronto será transmitido pela ESPN (TV por assinatura) e Disney+ (streaming —de acordo com as condições da plataforma).
Líder isolado de La Liga, o Real Madrid mantém os 100% de aproveitamento após quatro rodadas e busca ampliar a boa fase. Na última partida, a equipe de Xabi Alonso superou a Real Sociedad por 2 a 1.
O embalo também vem da Liga dos Campeões. Os merengues largaram com vitória ao derrotar o Olympique por 2 a 1, no Santiago Bernabéu, no meio de semana.
O Espanyol faz bom início de campeonato, somando três vitórias em quatro jogos. Na rodada passada, os catalães venceram o Mallorca por 3 a 2 e chegam confiantes para o duelo.
Real Madrid x Espanyol -- Campeonato Espanhol
- Data e hora: 20 de setembro, às 11h15 (de Brasília)
- Local: Santiago Bernabéu, em Madri (ESP)
- Transmissão: ESPN (TV por assinatura) e Disney+ (streaming --de acordo com as condições da plataforma)