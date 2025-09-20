Topo

Transmissão ao vivo de Real Madrid x Espanyol pelo Espanhol: veja onde assistir

Vini Jr. em ação durante jogo do Real Madrid - Alvaro Medranda/Quality Sport Images/Getty Images
Vini Jr. em ação durante jogo do Real Madrid Imagem: Alvaro Medranda/Quality Sport Images/Getty Images
Colaboração para o UOL, em São Paulo

20/09/2025 10h00

Real Madrid e Espanyol medem forças na manhã de hoje, às 11h15 (de Brasília), no Santiago Bernabéu, em Madri, pela 5ª rodada do Campeonato Espanhol.

Onde assistir? O confronto será transmitido pela ESPN (TV por assinatura) e Disney+ (streaming —de acordo com as condições da plataforma).

Líder isolado de La Liga, o Real Madrid mantém os 100% de aproveitamento após quatro rodadas e busca ampliar a boa fase. Na última partida, a equipe de Xabi Alonso superou a Real Sociedad por 2 a 1.

O embalo também vem da Liga dos Campeões. Os merengues largaram com vitória ao derrotar o Olympique por 2 a 1, no Santiago Bernabéu, no meio de semana.

O Espanyol faz bom início de campeonato, somando três vitórias em quatro jogos. Na rodada passada, os catalães venceram o Mallorca por 3 a 2 e chegam confiantes para o duelo.

Real Madrid x Espanyol -- Campeonato Espanhol

  • Data e hora: 20 de setembro, às 11h15 (de Brasília)
  • Local: Santiago Bernabéu, em Madri (ESP)
  • Transmissão: ESPN (TV por assinatura) e Disney+ (streaming --de acordo com as condições da plataforma)

