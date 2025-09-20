Transmissão ao vivo de Palmeiras x Fortaleza pelo Brasileirão: veja onde assistir
Palmeiras e Fortaleza medem forças hoje, às 21h (de Brasília), no Allianz Parque, em São Paulo, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro.
Onde assistir? O jogo será transmitido ao vivo pelo sportv (TV por assinatura) e Premiere (pay-per-view).
O Palmeiras vive grande momento na temporada e luta pela liderança do nacional. Pelo Brasileirão, venceu quatro das últimas cinco partidas, incluindo a goleada por 4 a 1 sobre o Internacional no último jogo.
Na Libertadores, a equipe de Abel Ferreira também largou em vantagem. O Alviverde superou o River Plate na Argentina por 2 a 1 e pode até empatar para chegar à semifinal da competição continental.
O Fortaleza ganhou novo ânimo com a chegada de Martín Palermo. O Leão do Pici quebrou a série negativa de quatro derrotas ao bater o Vitória por 2 a 0 na rodada passada, em casa.
Palmeiras x Fortaleza -- Campeonato Brasileiro
- Data e hora: 20 de setembro, às 21h (de Brasília)
- Local: Allianz Parque, em São Paulo (SP)
- Transmissão: sportv (TV por assinatura) e Premiere (pay-per-view)