Transmissão ao vivo de Palmeiras x Fortaleza pelo Brasileirão: veja onde assistir

Colaboração para o UOL, em São Paulo

20/09/2025 19h30

Palmeiras e Fortaleza medem forças hoje, às 21h (de Brasília), no Allianz Parque, em São Paulo, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Onde assistir? O jogo será transmitido ao vivo pelo sportv (TV por assinatura) e Premiere (pay-per-view).

O Palmeiras vive grande momento na temporada e luta pela liderança do nacional. Pelo Brasileirão, venceu quatro das últimas cinco partidas, incluindo a goleada por 4 a 1 sobre o Internacional no último jogo.

Na Libertadores, a equipe de Abel Ferreira também largou em vantagem. O Alviverde superou o River Plate na Argentina por 2 a 1 e pode até empatar para chegar à semifinal da competição continental.

O Fortaleza ganhou novo ânimo com a chegada de Martín Palermo. O Leão do Pici quebrou a série negativa de quatro derrotas ao bater o Vitória por 2 a 0 na rodada passada, em casa.

Palmeiras x Fortaleza -- Campeonato Brasileiro

  • Data e hora: 20 de setembro, às 21h (de Brasília)
  • Local: Allianz Parque, em São Paulo (SP)
  • Transmissão: sportv (TV por assinatura) e Premiere (pay-per-view)

