Transmissão ao vivo de Manchester United x Chelsea pelo Inglês: veja onde assistir

João Pedro comemora com Estêvão após marcar pelo Chelsea Imagem: Hannah Mckay/Reuters
do UOL

Colaboração para o UOL, em São Paulo

20/09/2025 12h00

Manchester United e Chelsea se enfrentam hoje, às 13h30 (de Brasília), no Old Trafford, em Manchester, pela 5ª rodada do Campeonato Inglês.

Onde assistir? O confronto será transmitido pelo Disney+ (streaming —de acordo com as condições da plataforma).

O United não vive um bom início de competição e venceu apenas um dos quatro primeiros jogos. Os Reds vêm de uma derrota por 3 a 0 no clássico contra o Manchester City.

Já o Chelsea ainda não perdeu na Premier League, onde tem duas vitórias e dois empates. Na rodada passada, os Blues empataram em 2 a 2 contra o Brentford.

A equipe comandada por Enzo Maresca também tenta virar a chave após entrar com derrota na Liga dos Campeões. O Chelsea visitou o Bayern e foi superado por 3 a 1.

Manchester United x Chelsea -- Campeonato Inglês

  • Data e hora: 20 de setembro, às 13h30 (de Brasília)
  • Local: Old Trafford, em Manchester (ING)
  • Transmissão: Disney+ (streaming --de acordo com as condições da plataforma)

