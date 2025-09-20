Transmissão ao vivo de Manchester United x Chelsea pelo Inglês: veja onde assistir
Manchester United e Chelsea se enfrentam hoje, às 13h30 (de Brasília), no Old Trafford, em Manchester, pela 5ª rodada do Campeonato Inglês.
Onde assistir? O confronto será transmitido pelo Disney+ (streaming —de acordo com as condições da plataforma).
O United não vive um bom início de competição e venceu apenas um dos quatro primeiros jogos. Os Reds vêm de uma derrota por 3 a 0 no clássico contra o Manchester City.
Já o Chelsea ainda não perdeu na Premier League, onde tem duas vitórias e dois empates. Na rodada passada, os Blues empataram em 2 a 2 contra o Brentford.
A equipe comandada por Enzo Maresca também tenta virar a chave após entrar com derrota na Liga dos Campeões. O Chelsea visitou o Bayern e foi superado por 3 a 1.
Manchester United x Chelsea -- Campeonato Inglês
- Data e hora: 20 de setembro, às 13h30 (de Brasília)
- Local: Old Trafford, em Manchester (ING)
- Transmissão: Disney+ (streaming --de acordo com as condições da plataforma)