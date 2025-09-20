Transmissão ao vivo de Manchester United x Chelsea pelo Inglês: veja onde assistir

Colaboração para o UOL, em São Paulo

Manchester United e Chelsea se enfrentam hoje, às 13h30 (de Brasília), no Old Trafford, em Manchester, pela 5ª rodada do Campeonato Inglês.

Onde assistir? O confronto será transmitido pelo Disney+ (streaming —de acordo com as condições da plataforma).

O United não vive um bom início de competição e venceu apenas um dos quatro primeiros jogos. Os Reds vêm de uma derrota por 3 a 0 no clássico contra o Manchester City.

Já o Chelsea ainda não perdeu na Premier League, onde tem duas vitórias e dois empates. Na rodada passada, os Blues empataram em 2 a 2 contra o Brentford.

A equipe comandada por Enzo Maresca também tenta virar a chave após entrar com derrota na Liga dos Campeões. O Chelsea visitou o Bayern e foi superado por 3 a 1.

Manchester United x Chelsea -- Campeonato Inglês