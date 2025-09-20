Transmissão ao vivo de Goiás x Paysandu pela Série B: veja onde assistir

Topo

Estádio Hailé Pinheiro, também conhecido como Serrinha - Divulgação/Goiás
Goiás e Paysandu entram em campo hoje, às 16h (de Brasília), no Hailé Pinheiro, em Goiânia, pela 27ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

Onde assistir? O jogo será transmitido pela RedeTV! (TV aberta), Desimpedidos (YouTube), ESPN (TV por assinatura) e Disney+ (streaming —de acordo com as condições da plataforma).

O Goiás não vence há três partidas e quer retomar o caminho das vitórias para seguir na briga pela liderança. O Esmeraldino vem de um empate em 0 a 0 contra o líder Coritiba na rodada passada.

Já o Paysandu é o lanterna e tem quadro derrotas nos últimos cinco jogos. O Papão, contudo, estancou a sequência negativa com o empate em 0 a 0 diante do América-MG.

Goiás x Paysandu -- Série B do Campeonato Brasileiro

  • Data e hora: 20 de setembro, às 16h (de Brasília)
  • Local: Hailé Pinheiro, em Goiânia (GO)
  • Transmissão: RedeTV! (TV aberta), Desimpedidos (YouTube), ESPN (TV por assinatura) e Disney+ (streaming --de acordo com as condições da plataforma)

