Transmissão ao vivo de Ceará x Bahia pelo Brasileirão: veja onde assistir
Ceará e Bahia se enfrentam na noite de hoje, às 18h30 (de Brasília), no Castelão, em Fortaleza, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro.
Onde assistir? O confronto será transmitido pelo Premiere (pay-per-view).
O Ceará não vence há três jogos e quer voltar a triunfar. Na rodada passada, o Vozão empatou com o Vasco em 2 a 2.
O Bahia vem de duas derrotas seguidas e quer os três pontos para se reaproximar do G4. A equipe comandada por Rogério Ceni vem de derrota por 2 a 1 para o Cruzeiro.
Ceará x Bahia -- Campeonato Brasileiro
- Data e hora: 20 de setembro, às 18h30 (de Brasília)
- Local: Castelão, em Fortaleza (CE)
- Transmissão: Premiere (pay-per-view)