Transmissão ao vivo de Ceará x Bahia pelo Brasileirão: veja onde assistir

Rogério Ceni comanda o Bahia Imagem: Thiago Ribeiro/AGIF
Colaboração para o UOL, em São Paulo

20/09/2025 17h00

Ceará e Bahia se enfrentam na noite de hoje, às 18h30 (de Brasília), no Castelão, em Fortaleza, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Onde assistir? O confronto será transmitido pelo Premiere (pay-per-view).

O Ceará não vence há três jogos e quer voltar a triunfar. Na rodada passada, o Vozão empatou com o Vasco em 2 a 2.

O Bahia vem de duas derrotas seguidas e quer os três pontos para se reaproximar do G4. A equipe comandada por Rogério Ceni vem de derrota por 2 a 1 para o Cruzeiro.

Ceará x Bahia -- Campeonato Brasileiro

  • Data e hora: 20 de setembro, às 18h30 (de Brasília)
  • Local: Castelão, em Fortaleza (CE)
  • Transmissão: Premiere (pay-per-view)

