Transmissão ao vivo de Botafogo x Atlético-MG pelo Brasileirão: veja onde assistir

Botafogo e Atlético-MG medem forças na noite de hoje, às 18h30 (de Brasília), no Nilton Santos, no Rio de Janeiro, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Onde assistir? A transmissão ao vivo do jogo será feita pelo Amazon Prime (streaming —de acordo com as condições da plataforma).

O empate diante do Mirassol deixou gosto amargo para o Botafogo. O Glorioso abriu 3 a 0, mas viu o adversário reagir e igualar o marcador, no jogo atrasado da 12ª rodada no meio de semana.

Do outro lado, o Atlético-MG tenta quebrar a sequência negativa. O Galo vem de três derrotas e dois empates nos últimos cinco jogos no torneio nacional. Na rodada passada, o time de Sampaoli ficou apenas no 1 a 1 contra o Santos.

