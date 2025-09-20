Topo

Esporte

Transmissão ao vivo de Botafogo x Atlético-MG pelo Brasileirão: veja onde assistir

Montoro comemora gol do Botafogo - Vítor Silva/Botafogo
Montoro comemora gol do Botafogo Imagem: Vítor Silva/Botafogo
do UOL

Colaboração para o UOL, em São Paulo

20/09/2025 17h00

Botafogo e Atlético-MG medem forças na noite de hoje, às 18h30 (de Brasília), no Nilton Santos, no Rio de Janeiro, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Onde assistir? A transmissão ao vivo do jogo será feita pelo Amazon Prime (streaming —de acordo com as condições da plataforma).

Relacionadas

Pênalti ou impedimento? CBF vê acerto do árbitro no Botafogo x Mirassol

SAF Botafogo rejeita proposta da Eagle e tenta esvaziar briga na Justiça

Atlético-MG vacila e sai com empate amargo contra o Bolívar na altitude

O empate diante do Mirassol deixou gosto amargo para o Botafogo. O Glorioso abriu 3 a 0, mas viu o adversário reagir e igualar o marcador, no jogo atrasado da 12ª rodada no meio de semana.

Do outro lado, o Atlético-MG tenta quebrar a sequência negativa. O Galo vem de três derrotas e dois empates nos últimos cinco jogos no torneio nacional. Na rodada passada, o time de Sampaoli ficou apenas no 1 a 1 contra o Santos.

Botafogo x Atlético-MG -- Campeonato Brasileiro

  • Data e hora: 20 de setembro, às 18h30 (de Brasília)
  • Local: Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ)
  • Transmissão: Amazon Prime (streaming --de acordo com as condições da plataforma)

Ao assinar o serviço de streaming pelo nosso link, ganhamos uma comissão, mas você não paga nada a mais por isso.

As mais lidas agora

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Esporte

Assistir Botafogo x Atlético ao vivo pelo Brasileirão: veja onde vai passar o jogo

Campeã mundial Pro Júnior, portuguesa Alice Teotônio supera compatriota na final: "Dei o meu melhor"

Al-Nassr goleia Al-Riyadh com dois de Cristiano Ronaldo e segue 100% no Saudita

Transmissão ao vivo de Ceará x Bahia pelo Brasileirão: veja onde assistir

Corinthians critica a arbitragem após derrotar o Santos por 1 a 0 no Paulista Feminino

Transmissão ao vivo de Botafogo x Atlético-MG pelo Brasileirão: veja onde assistir

Luna Hardman celebra título do Wahine e cumpre meta pessoal após cirurgia: "Tudo perfeito"

Vice-líder do Português, Benfica bate AVS na estreia de Mourinho

Garoto do Santos celebra convocação para defender Argentina em torneio de base

Vini Júnior se irrita com Alonso por substituição e técnico reconhece: 'Podia ter esperado'

Luna Hardman é campeã da etapa capixaba do Circuito Mundial de Bodyboarding; veja todas as ganhadoras