Sub-17 do São Paulo vence Corinthians pela terceira fase do Paulista

20/09/2025 13h31

Neste sábado, em duelo válido pela terceira fase do Campeonato Paulista sub-17, o São Paulo encarou o Corinthians no CFA Laudo Natel, em Cotia, e venceu por 1 a 0. O gol foi marcado por Brenno.

Com o resultado positivo, o Tricolor seguiu com 100% de aproveitamento, na liderança do grupo 29, com 15 pontos. O Corinthians, por sua vez, ficou estacionado na segunda colocação, com nove somados.

O São Paulo retorna aos gramados na próxima terça-feira (23), em duelo com o Bahia, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola às 15h (de Brasília), no no CFA Laudo Natel, em Cotia.

O gol foi marcado logo aos dez minutos. Nicolas Kauan fez linda jogada individual e soltou para Brenno, que empurrou para as redes.

Sub-15 do São Paulo empata com Mirassol

Também no CFA Laudo Natel, em Cotia, pela terceira fase do Campeonato Paulista, o time sub-15 do São Paulo encarou o Mirassol e empatou sem gols.

Apesar do resultado, o Tricolor segue na liderança do grupo 27, com 13 pontos conquistados. O Mirassol, por sua vez, aparece logo atrás, com oito somados.

A equipe sub-15 do São Paulo retorna aos gramados no próximo sábado (27), contra o Votuporanguense, pelo Campeonato Paulista da categoria. A bola rola às 9h (de Brasília), na Arena Plinio Marin, em Votuporanga.

