Sport x Corinthians pelo Brasileirão: onde assistir ao vivo, estatísticas, histórico e escalações

O Corinthians visita o Sport na tarde deste domingo, em duelo válido pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola a partir das 17h30 (de Brasília) na Ilha do Retiro, em Recife.

Onde assistir Sport x Corinthians ao vivo?

TV: Globo (TV aberta) e Premiere (pay per view)

Globo (TV aberta) e Premiere (pay per view) Você também pode acompanhar todos os lances em tempo real aqui no site da Gazeta Esportiva.

O aquecimento do nosso 9??! ? Um dia com o Yuri Alberto! ?#VaiCorinthians pic.twitter.com/vw6Jz7QKp2 ? Corinthians (@Corinthians) September 19, 2025

Como chega o Corinthians para o confronto?

O Corinthians vive um bom momento sob o comando de Dorival Júnior. O time, além de se classificar à semifinal da Copa do Brasil, está invicto há quatro jogos na atual temporada. Neste período, são quatro vitórias e um empate.

Apesar de desfalques importantes, Dorival conseguiu encontrar soluções e levou a equipe para a parte de cima da tabela. O Timão, no momento, ocupa o nono lugar da Série A e começa a se colocar na disputa por uma vaga no G6. A equipe soma 29 pontos, sete a menos que o sexto colocado Bahia.

Na última rodada, o Alvinegro superou o Fluminense por 1 a 0, no Maracanã, com gol de Matheuzinho.

Como chega o Sport para o confronto?

O Sport, por sua vez, faz uma péssima campanha no Brasileirão. O Leão da Ilha venceu somente uma partida na competição e amarga a lanterna, com 11 pontos conquistados.

Os nordestinos vêm de um empate com o Red Bull Bragantino, fora de casa, por 1 a 1.

Histórico do confronto entre Sport e Corinthians

O histórico geral do confronto entre Sport e Corinthians aponta para um ligeiro favoritismo alvinegro. Em 44 jogos disputados, foram 19 vitórias para o Timão, 16 a favor da equipe pernambucana e nove empates, segundo o site especializado em estatísticas, Ogol.

O retrospecto recente também pende para o lado paulista. São seis triunfos corintianos, três do Sport e um empate nos últimos dez encontros. Na última partida entre as equipes, pelo primeiro turno do Brasileirão deste ano, o time do Parque São Jorge levou a melhor por 2 a 1 na Neo Química Arena.

O Corinthians, no entanto, vive um jejum diante dos nordestinos na condição de visitante. A última vitória da equipe em solo pernambucano foi em 2016, há nove anos, por 2 a 0. De lá para cá, foram três derrotas e um empate.

Estatísticas

Em crescente no Brasileirão, o Corinthians detém sete vitórias, oito empates e oito derrotas em 23 rodadas disputadas na liga nacional - 42% de aproveitamento. O time marcou 24 gols e sofreu 28.

Já o Sport soma um único triunfo, além de oito empates e 12 reveses em 21 partidas no Brasileirão - 17% de aproveitamento. Foram 15 bolas na rede a favor e 34 contra. É o pior ataque e a segunda pior defesa do torneio.

Corinthians na temporada

28 vitórias, 15 empates e 12 derrotas

68 gols marcados

53 gols sofridos

Artilheiro: Yuri Alberto, com 13 gols

Sport na temporada

13 vitórias, 13 empates e 18 derrotas

53 gols marcados

53 gols sofridos

Artilheiro: Pablo, com sete gols

Prováveis escalações

Dorival Júnior terá que fazer mudanças no Corinthians. Ele não contará com o meia Rodrigo Garro, que sofreu uma lesão de grau 2 na panturrilha direita, e com o atacante Gui Negão, suspenso. André Carrillo, que passou por cirurgia no tornozelo esquerdo, Memphis Depay, com um edema na coxa direita, e Charles, em transição física, completam a lista de desfalques.

Em contrapartida, o volante José Martínez, recuperado de um trauma no tornozelo esquerdo, e o meio-campista Breno Bidon, que cumpriu suspensão na última rodada, voltam a ficar à disposição. O volante Raniele também voltou a ser relacionado, mas a tendência é que ele inicie no banco de reservas.

Do outro lado, o Sport tem duas baixas por suspensão: os meio-campistas Lucas Lima e Pedro Augusto. Além disso, o técnico Daniel Paulista não terá Sérgio Oliveira e Diogo Hereda, que seguem entregues ao departamento médico.

Provável escalação do Corinthians

Hugo Souza; André Ramalho, Gustavo Henrique e Angileri; Matheuzinho, Maycon, José Martínez, Breno Bidon e Matheus Bidu; Vitinho e Yuri Alberto.

Pendurados: Charles, Dorival Júnior, Hugo Souza, Talles Magno e Yuri Alberto

Provável escalação do Sport

Gabriel Vasconcelos; Matheus Alexandre, Rafael Thyere, Ramon Menezes e Victor Hugo (Igor Cariús); Christian Rivera, Matheusinho e Zé Lucas; Barletta, Léo Pereira e Derik Lacerda.

Pendurados: Caíque França, Matheus Alexandre, Kévyson, Zé Lucas e Christian Rivera

Arbitragem de Sport x Corinthians

Árbitro: Savio Pereira Sampaio (DF)

Savio Pereira Sampaio (DF) Assistentes: Victor Hugo Imazu dos Santos (PR) Leila Naiara Moreira da Cruz (DF)

Victor Hugo Imazu dos Santos (PR) Leila Naiara Moreira da Cruz (DF) VAR: Pablo Ramon Goncalves Pinheiro (RN)

Próximo jogo do Corinthians

Corinthians x Flamengo (25ª rodada do Brasileirão)

(25ª rodada do Brasileirão) Data e horário: 28/09 (domingo), às 20h30 (de Brasília)

28/09 (domingo), às 20h30 (de Brasília) Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)

Próximo jogo do Sport

Fortaleza x Sport (25ª rodada do Brasileirão)

(25ª rodada do Brasileirão) Data e horário: 27/09 (sábado), às 16h (de Brasília)

27/09 (sábado), às 16h (de Brasília) Local: Arena Castelão, em Fortaleza (CE)

? Ficha técnica

?? SPORT x CORINTHIANS ??

? Competição: Campeonato Brasileiro (24ª rodada)



?? Local: Ilha do Retiro, em Recife (PE)



? Data: 21 de setembro de 2025 (domingo)



? Horário: às 17h30 (de Brasília)