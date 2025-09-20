Sport x Corinthians pelo Brasileirão: onde assistir ao vivo, estatísticas, histórico e escalações
O Corinthians visita o Sport na tarde deste domingo, em duelo válido pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola a partir das 17h30 (de Brasília) na Ilha do Retiro, em Recife.
Onde assistir Sport x Corinthians ao vivo?
- TV: Globo (TV aberta) e Premiere (pay per view)
- Você também pode acompanhar todos os lances em tempo real aqui no site da Gazeta Esportiva.
Como chega o Corinthians para o confronto?
O Corinthians vive um bom momento sob o comando de Dorival Júnior. O time, além de se classificar à semifinal da Copa do Brasil, está invicto há quatro jogos na atual temporada. Neste período, são quatro vitórias e um empate.
Apesar de desfalques importantes, Dorival conseguiu encontrar soluções e levou a equipe para a parte de cima da tabela. O Timão, no momento, ocupa o nono lugar da Série A e começa a se colocar na disputa por uma vaga no G6. A equipe soma 29 pontos, sete a menos que o sexto colocado Bahia.
Na última rodada, o Alvinegro superou o Fluminense por 1 a 0, no Maracanã, com gol de Matheuzinho.
Como chega o Sport para o confronto?
O Sport, por sua vez, faz uma péssima campanha no Brasileirão. O Leão da Ilha venceu somente uma partida na competição e amarga a lanterna, com 11 pontos conquistados.
Os nordestinos vêm de um empate com o Red Bull Bragantino, fora de casa, por 1 a 1.
Histórico do confronto entre Sport e Corinthians
O histórico geral do confronto entre Sport e Corinthians aponta para um ligeiro favoritismo alvinegro. Em 44 jogos disputados, foram 19 vitórias para o Timão, 16 a favor da equipe pernambucana e nove empates, segundo o site especializado em estatísticas, Ogol.
O retrospecto recente também pende para o lado paulista. São seis triunfos corintianos, três do Sport e um empate nos últimos dez encontros. Na última partida entre as equipes, pelo primeiro turno do Brasileirão deste ano, o time do Parque São Jorge levou a melhor por 2 a 1 na Neo Química Arena.
O Corinthians, no entanto, vive um jejum diante dos nordestinos na condição de visitante. A última vitória da equipe em solo pernambucano foi em 2016, há nove anos, por 2 a 0. De lá para cá, foram três derrotas e um empate.
Estatísticas
Em crescente no Brasileirão, o Corinthians detém sete vitórias, oito empates e oito derrotas em 23 rodadas disputadas na liga nacional - 42% de aproveitamento. O time marcou 24 gols e sofreu 28.
Já o Sport soma um único triunfo, além de oito empates e 12 reveses em 21 partidas no Brasileirão - 17% de aproveitamento. Foram 15 bolas na rede a favor e 34 contra. É o pior ataque e a segunda pior defesa do torneio.
Corinthians na temporada
- 28 vitórias, 15 empates e 12 derrotas
- 68 gols marcados
- 53 gols sofridos
- Artilheiro: Yuri Alberto, com 13 gols
Sport na temporada
- 13 vitórias, 13 empates e 18 derrotas
- 53 gols marcados
- 53 gols sofridos
- Artilheiro: Pablo, com sete gols
Prováveis escalações
Dorival Júnior terá que fazer mudanças no Corinthians. Ele não contará com o meia Rodrigo Garro, que sofreu uma lesão de grau 2 na panturrilha direita, e com o atacante Gui Negão, suspenso. André Carrillo, que passou por cirurgia no tornozelo esquerdo, Memphis Depay, com um edema na coxa direita, e Charles, em transição física, completam a lista de desfalques.
Em contrapartida, o volante José Martínez, recuperado de um trauma no tornozelo esquerdo, e o meio-campista Breno Bidon, que cumpriu suspensão na última rodada, voltam a ficar à disposição. O volante Raniele também voltou a ser relacionado, mas a tendência é que ele inicie no banco de reservas.
Do outro lado, o Sport tem duas baixas por suspensão: os meio-campistas Lucas Lima e Pedro Augusto. Além disso, o técnico Daniel Paulista não terá Sérgio Oliveira e Diogo Hereda, que seguem entregues ao departamento médico.
Provável escalação do Corinthians
Hugo Souza; André Ramalho, Gustavo Henrique e Angileri; Matheuzinho, Maycon, José Martínez, Breno Bidon e Matheus Bidu; Vitinho e Yuri Alberto.
- Pendurados: Charles, Dorival Júnior, Hugo Souza, Talles Magno e Yuri Alberto
Provável escalação do Sport
Gabriel Vasconcelos; Matheus Alexandre, Rafael Thyere, Ramon Menezes e Victor Hugo (Igor Cariús); Christian Rivera, Matheusinho e Zé Lucas; Barletta, Léo Pereira e Derik Lacerda.
- Pendurados: Caíque França, Matheus Alexandre, Kévyson, Zé Lucas e Christian Rivera
Arbitragem de Sport x Corinthians
- Árbitro: Savio Pereira Sampaio (DF)
- Assistentes: Victor Hugo Imazu dos Santos (PR) Leila Naiara Moreira da Cruz (DF)
- VAR: Pablo Ramon Goncalves Pinheiro (RN)
Próximo jogo do Corinthians
- Corinthians x Flamengo (25ª rodada do Brasileirão)
- Data e horário: 28/09 (domingo), às 20h30 (de Brasília)
- Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)
Próximo jogo do Sport
- Fortaleza x Sport (25ª rodada do Brasileirão)
- Data e horário: 27/09 (sábado), às 16h (de Brasília)
- Local: Arena Castelão, em Fortaleza (CE)
? Ficha técnica
?? SPORT x CORINTHIANS ??
? Competição: Campeonato Brasileiro (24ª rodada)
?? Local: Ilha do Retiro, em Recife (PE)
? Data: 21 de setembro de 2025 (domingo)
? Horário: às 17h30 (de Brasília)