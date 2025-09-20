'Somos profissionais': Andreas Pereira minimiza reencontro com Deyverson
Na vitória do Palmeiras sobre o Fortaleza, hoje, pelo Brasileirão, um reencontro muito aguardado por alguns torcedores aconteceu: Deyverson e Andreas Pereira voltaram a se enfrentar quatro anos após a final da Copa Libertadores 2021.
O que aconteceu
O hoje meio-campista do Palmeiras, autor de dois gols no jogo, minimizou a ocasião, mas revelou que conversou com o atacante do Fortaleza durante a partida.
Andreas Pereira contou como foi a conversa com Deyverson no gramado. O meia disse que foi questionado pelo atacante sobre uma mensagem nas redes sociais.
O jogador do Palmeiras admitiu que não leu a mensagem. Andreas Pereira reiterou que a falha na final da Libertadores, quando atuava pelo Flamengo, diante de Deyverson, então no Palmeiras, já está no passado.
É um encontro de profissionais. O Deyverson falou comigo, que me mandou uma mensagem. Eu ainda não vi. Vou responder. É negócio de profissional. O que acontece dentro de campo é uma coisa,fora é outra. E eu já falei. Isso passou. Daqui para a frente, quero escrever uma história com o Palmeiras.
Andreas Pereira, ao Premiere