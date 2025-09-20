Topo

Esporte

'Somos profissionais': Andreas Pereira minimiza reencontro com Deyverson

Andreas Pereira, do Palmeiras, celebra um dos gols marcados sobre o Fortaleza, no Allianz Parque, pelo Brasileirão - Jota Erre/AGIF
Andreas Pereira, do Palmeiras, celebra um dos gols marcados sobre o Fortaleza, no Allianz Parque, pelo Brasileirão Imagem: Jota Erre/AGIF
do UOL

Colaboração para o UOL

20/09/2025 23h15

Na vitória do Palmeiras sobre o Fortaleza, hoje, pelo Brasileirão, um reencontro muito aguardado por alguns torcedores aconteceu: Deyverson e Andreas Pereira voltaram a se enfrentar quatro anos após a final da Copa Libertadores 2021.

O que aconteceu

O hoje meio-campista do Palmeiras, autor de dois gols no jogo, minimizou a ocasião, mas revelou que conversou com o atacante do Fortaleza durante a partida.

Relacionadas

Palmeiras vence com recuperação de ídolos e primeiro gol de Andreas

Palmeirenses jogam o segundo tempo como se fosse o primeiro em Buenos Aires

Andreas marca dois, Palmeiras goleia Fortaleza e segue na caça ao Flamengo

Andreas Pereira contou como foi a conversa com Deyverson no gramado. O meia disse que foi questionado pelo atacante sobre uma mensagem nas redes sociais.

O jogador do Palmeiras admitiu que não leu a mensagem. Andreas Pereira reiterou que a falha na final da Libertadores, quando atuava pelo Flamengo, diante de Deyverson, então no Palmeiras, já está no passado.

É um encontro de profissionais. O Deyverson falou comigo, que me mandou uma mensagem. Eu ainda não vi. Vou responder. É negócio de profissional. O que acontece dentro de campo é uma coisa,fora é outra. E eu já falei. Isso passou. Daqui para a frente, quero escrever uma história com o Palmeiras.
Andreas Pereira, ao Premiere

As mais lidas agora

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Esporte

Andreas revela mensagem 'ignorada' de Deyverson e quer 'escrever sua história no Palmeiras'

'Somos profissionais': Andreas Pereira minimiza reencontro com Deyverson

Andreas celebra vitória do Palmeiras e fala sobre reencontro com Deyverson

Palmeiras poupa sem prejudicar Brasileirão, goleia Fortaleza e cola no Flamengo na ponta

Com dois de Messi, Inter Miami vence DC United pela MLS

Atlético-GO bate Remo em confronto direto e se aproxima do G-4 da Série B

Andreas marca dois, Palmeiras goleia Fortaleza e segue na caça ao Flamengo

Com reservas, Palmeiras goleia Fortaleza com dois de Andreas e é vice-líder do Brasileiro

Brasil goleia Paraguai e encara a Polônia na final da Copa das Nações de futsal

Atlético-GO vence Remo e engata quinta partida de invencibilidade na Série B

Botafogo alfineta Galo após vitória no Brasileiro e relembra Libertadores