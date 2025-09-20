'Somos profissionais': Andreas Pereira minimiza reencontro com Deyverson

Na vitória do Palmeiras sobre o Fortaleza, hoje, pelo Brasileirão, um reencontro muito aguardado por alguns torcedores aconteceu: Deyverson e Andreas Pereira voltaram a se enfrentar quatro anos após a final da Copa Libertadores 2021.

O que aconteceu

O hoje meio-campista do Palmeiras, autor de dois gols no jogo, minimizou a ocasião, mas revelou que conversou com o atacante do Fortaleza durante a partida.

Andreas Pereira contou como foi a conversa com Deyverson no gramado. O meia disse que foi questionado pelo atacante sobre uma mensagem nas redes sociais.

O jogador do Palmeiras admitiu que não leu a mensagem. Andreas Pereira reiterou que a falha na final da Libertadores, quando atuava pelo Flamengo, diante de Deyverson, então no Palmeiras, já está no passado.