Segundo pior mandante do Brasileirão, Santos tenta refazer as pazes com a Vila

Neste domingo, o Santos encara o São Paulo em partida válida pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Peixe tenta melhorar os seus números como mandante no torneio.

A equipe é a segunda pior atuando em casa na Série A. São apenas 12 pontos em 10 jogos, com três derrotas, três empates e quatro derrotas. Ou seja, um aproveitamento de 40%. Além disso, são 10 gols marcados e 14 sofridos.

Apenas o Sport, que é o lanterna do Brasileirão, está atrás do Santos no quesito. O Leão da Ilha tem somente cinco pontos em seu estádio.

Em busca de paz

O Santos vive uma momento difícil na Vila Belmiro. Nos últimos dois compromissos no estádio, o time amarga uma derrota (2 a 1 para o Inter) e um empate (0 a 0 com o Fluminense).

A última vitória da equipe no Urbano Caldeira foi em 16 de julho, contra o Flamengo, por 1 a 0. Ou seja, há mais de dois meses.

Vale lembrar que, de lá para cá, o Alvinegro Praiano disputou duas partidas no Morumbis como mandante, contra Juventude (vitória de 3 a 1) e Vasco (derrota de 6 a 0).

Neste domingo, portanto, o Santos tenta voltar a alegrar os seus torcedores na Vila Belmiro. A bola rola a partir das 20h30 (de Brasília).

O São Paulo é o 10º no ranking dos visitantes no Brasileirão, com 11 pontos em 11 jogos.

Próximo jogo do Santos

Santos x São Paulo (24ª rodada do Campeonato Brasileiro)

Data e horário: 21 de setembro (domingo), às 20h30 (de Brasília)

Local: Vila Belmiro, em Santos (SP)

Situação na tabela

Santos: 16º colocado, com 23 pontos