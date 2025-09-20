São Paulo tem bom retrospecto após derrotas em jogos de ida na Libertadores

Recém-derrotado pela LDU na Libertadores, o São Paulo tem um trunfo para o clássico contra o Santos: o bom retrospecto seguindo derrotas em jogos de ida no torneio.

Sem abaixar a cabeça

O Tricolor normalmente se dá bem em jogos 'ensanduichados' com partidas de mata-mata de Libertadores após perder nos jogos de ida. Segundo levantamento do UOL analisando jogos deste século, o time normalmente se recupera bem e registra um aproveitamento de 68,6%.

Ao todo, são 17 partidas no recorte, levando em consideração todos os jogos entre partidas de ida e volta após o clube sair atrás no embate, pela Libertadores. Dessas 17, venceu dez, empatou cinco e perdeu apenas duas.

O que 'inflacionou' o recorte foi a boa campanha no Brasileirão de 2006, na qual o time de Muricy Ramalho teve uma sequência de sete jogos de invencibilidade, com cinco triunfos, entre a derrota por 2 a 1 para o Estudiantes no jogo de ida das oitavas de final daquele ano. O São Paulo se recuperou no jogo de volta e avançou nos pênaltis, mantendo a campanha viva até o vice-campeonato, diante do Internacional. Logo depois da derrota no primeiro jogo da final, aliás, o São Paulo bateu o Goiás por 1 a 0.

Um dos empates citados se deu em 2013, entre as duas derrotas para o Atlético-MG, nas quartas. Na ocasião, o Tricolor acabou eliminado das semis do Paulistão pelo Corinthians, nos pênaltis.

Os dois casos mais recentes vieram em 2016 e 2019. No primeiro, o Tricolor bateu o América-MG por 3 a 0 no Morumbi após ser derrotado pelo Atlético Nacional no jogo de ida da semifinal, logo em seguida; no segundo, entre os dois jogos que resultaram na eliminação precoce do time na pré-Libertadores, o time de André Jardine visitou a Ponte Preta e foi derrotado por 1 a 0.

Tabu

Como o UOL mostrou, a última vez que o São Paulo virou um confronto de ida e volta na Libertadores veio em 2006, diante do Estudiantes. Desde então, sempre que perdeu o jogo de ida, em oito oportunidades, acabou eliminado.

Os são-paulinos tentarão mudar esse retrospecto na próxima quinta-feira, quando voltam a enfrentar a LDU, pelas quartas de final, às 19h (de Brasília). O Tricolor precisa de uma vitória por três gols de saldo para avançar no tempo normal.

Antes disso, no entanto, o foco está no clássico deste domingo, contra o Santos, pelo Brasileirão. A bola rola na Vila Belmiro às 20h30.