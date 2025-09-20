São Paulo encerra preparação para clássico contra o Santos; veja provável escalação
Neste sábado, no SuperCT, o São Paulo encerrou sua preparação para o clássico contra o Santos, válido pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. As equipes se enfrentam neste domingo, às 20h30 (de Brasília), na Vila Belmiro.
Hernán Crespo deve realizar mudanças na escalação do São Paulo, visando o jogo de volta contra a LDU, pela Libertadores. Para preservar, Cédric, atual titular da lateral direita, Maílton pode ganhar vaga na equipe titular pela primeira vez.
Além disso, sem Tápia (suspenso), Dinenno deve aparecer no 11 inicial, no lugar de Luciano. O lateral esquerdo Enzo Díaz também pode ser poupado, dando lugar a Patryk. Calleri, André Silva e Ryan Francisco seguem como baixas, se recuperando de seus respectivos problemas físicos.
As boas notícias ficam por conta de Oscar e Luiz Gustavo, que podem retornar após treinarem normalmente com os companheiros.
Deste modo, o São Paulo deve ir a campo com: Rafael; Maílton, Rafel Tolói, Alan Franco, Sabino e Patryk (Wendell); Alisson (Oscar), Pablo Maia e Rodriguinho; Rigoni e Dinenno (Luciano)
Situação do São Paulo
Derrotado na partida de ida das quartas de final da Copa Libertadores, o São Paulo, agora, volta suas atenções para o duelo contra o Peixe, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola no domingo (21), na Vila Belmiro, a partir das 20h30 (de Brasília).
O clube da capital, atualmente, ocupa a sétima colocação do torneio nacional, com 35 unidades conquistadas.