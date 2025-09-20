Santos x São Paulo: veja onde assistir ao duelo pela 24ª rodada do Brasileirão

O Santos recebe o São Paulo neste domingo, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola no gramado da Vila Belmiro, em Santos (SP), a partir das 20h30 (de Brasília).

Onde assistir?

O confronto entre Santos e São Paulo terá transmissão ao vivo do SporTV (TV fechada), e Premiere (pay per view).

Como chegao Santos?

O Santos vem de um empate de 1 a 1 com o Atlético-MG, fora de casa. Os paulistas conseguiram buscar a igualdade já nos minutos finais, mesmo com um jogador a menos. Na temporada, porém, já são quatro compromissos sem vencer, com duas derrotas e dois empates. O Peixe entrou na rodada na 16ª colocação, com 23 pontos, apenas um a mais que o Vitória, que abre a zona do rebaixamento.

Para o clássico, o técnico Juan Pablo Vojvoda não terá Neymar. O meia-atacante sentiu um incômodo muscular na coxa e é desfalque.

Gabriel Brazão é outra dúvida. O goleiro deixou a partida contra o Galo de ambulância por causa de uma pancada na cabeça. Em compensação, o treinador contará com a volta de Rollheiser. O meia-atacante cumpriu suspensão contra o Atlético-MG. Outra novidade é Alexis Duarte. O zagueiro já está regularizado no BID da CBF.

Por outro lado, Vojvoda ainda não terá Willian Arão. O volante ainda não treina com o elenco, apesar do departamento médico entender que ele está em reta final de recuperação de uma lesão na panturrilha.

Zé Ivaldo é outro desfalque certo. O zagueiro foi expulso em Belo Horizonte. Igor Vinícius também não fica à disposição. O lateral direito está suspenso pelo acúmulo de amarelos. Gabriel Bontempo, por fim, se recupera de lesão muscular.

O meia-atacante Neymar Jr. deixou o treino da última quinta-feira (18), no CT Rei Pelé, com dores na coxa direita. Após a realização de exames de imagem nesta sexta-feira (19), o atleta teve constatada uma lesão no músculo reto femoral da coxa direita. Neymar Jr. já iniciou... pic.twitter.com/SZWm6joP2w ? Santos FC (@SantosFC) September 19, 2025

Como chega o São Paulo?

Já o São Paulo chega ao duelo baqueado após sofrer uma dura derrota por 2 a 0 contra a LDU, em Quito, na última quinta-feira, pela partida de ida das quartas de final da Libertadores. No Campeonato Brasileiro, porém, o Tricolor Paulista vem de vitória por 1 a 0 contra o Botafogo, o que manteve a equipe no pelotão de frente da competição.

O clube da capital, atualmente, ocupa a sétima colocação do torneio nacional, com 35 unidades conquistadas.

O técnico Hernán Crespo deve realizar mudanças na escalação visando o jogo de volta contra a LDU. Para preservar Cédric, atual titular da lateral direita, Maílton pode ganhar vaga na equipe titular pela primeira vez.

Além disso, sem Tápia (suspenso), Dinenno deve aparecer no 11 inicial, no lugar de Luciano. O lateral esquerdo Enzo Díaz também pode ser poupado, dando lugar a Patryk. Calleri, André Silva e Ryan Francisco seguem como baixas, se recuperando de seus respectivos problemas físicos.

As boas notícias ficam por conta de Oscar e Luiz Gustavo, que podem retornar após treinarem normalmente com os companheiros.

Arbitragem

A arbitragem ficará a cargo de Bruno Arleu de Araújo, do Rio de Janeiro, que terá como auxiliares Rafael da Silva Alves, do Rio Grande do Sul, e Luiz Cláudio Regazone, também do Rio de Janeiro. A equipe de vídeo será comandada por Wagner Reway, de Santa Catarina.