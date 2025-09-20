Santos x São Paulo pelo Brasileirão: onde assistir ao vivo, estatísticas, histórico e escalações

O Santos recebe o São Paulo neste domingo, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola no gramado da Vila Belmiro, em Santos (SP), a partir das 20h30 (de Brasília).

Onde assistir Santos x São Paulo ao vivo?

TV: SporTV (TV fechada) e Premiere (pay per view)

SporTV (TV fechada) e Premiere (pay per view) Você também pode acompanhar todos os lances em tempo real aqui no site da Gazeta Esportiva.

Como chega o Santos para o confronto?

O Santos vem de um empate de 1 a 1 com o Atlético-MG, fora de casa. Os paulistas conseguiram buscar a igualdade já nos minutos finais, mesmo com um jogador a menos. Na temporada, porém, já são quatro compromissos sem vencer, com duas derrotas e dois empates.

O Peixe entrou na rodada na 16ª colocação, com 23 pontos, apenas um a mais que o Vitória, que abre a zona do rebaixamento.

Como chega o São Paulo para o confronto?

O São Paulo chegao ao duelo baqueado após sofrer uma dura derrota por 2 a 0 contra a LDU, em Quito, na última quinta-feira, pela partida de ida das quartas de final do Campeonato Paulista. No Campeonato Brasileiro, porém, o Tricolor Paulista vem de vitória por 1 a 0 contra o Botafogo, o que manteve a equipe no pelotão de frente da competição.

O clube da capital, atualmente, ocupa a sétima colocação do torneio nacional, com 35 unidades conquistadas.

Histórico do confronto entre Santos e São Paulo

Ao longo da história são 311 clássicos, com 129 vitórias do São Paulo, 109 do Santos e 73 empates, além de 491 gols tricolores e 440 alvinegros.

O último encontro foi no dia 20 de abril de 2025, pelo primeiro turno do Brasileirão. Na ocasião, o Tricolor venceu por 2 a 1, no Morumbis, com gols de Ferreira e André Silva. Tiquinho Soares descontou.

Paulo Pinto / São Paulo FC

Estatísticas

Santos na temporada

12 vitórias, 10 empates e 16 derrotas

45 gols marcados

49 gols sofridos

Artilheiro: Guilherme, com 13 gols

São Paulo na temporada

22 vitórias, 16 empates e 12 derrotas

63 gols marcados

48 gols sofridos

Artilheiro: André Silva, com 14 gols

Prováveis escalações

Para o clássico, o técnico Juan Pablo Vojvoda não terá Neymar. O meia-atacante teve constatada uma lesão no músculo reto femoral da coxa direita. Gabriel Brazão, por sua vez, é dúvida. O goleiro deixou a partida contra o Galo de ambulância por causa de uma pancada na cabeça.

Em compensação, o treinador contará com a volta de Rollheiser. O meia-atacante cumpriu suspensão contra o Atlético-MG. Outra novidade é Alexis Duarte. O zagueiro já está regularizado no BID da CBF.

Por outro lado, Vojvoda ainda não terá Willian Arão. O volante ainda não treina com o elenco, apesar do departamento médico entender que ele está em reta final de recuperação de uma lesão na panturrilha.

Zé Ivaldo é outro desfalque certo. O zagueiro foi expulso em Belo Horizonte. Igor Vinícius também não fica à disposição. O lateral direito está suspenso pelo acúmulo de amarelos. Gabriel Bontempo, por fim, se recupera de lesão muscular.

Provável escalação do Santos

Brazão; Mayke, Adonis Frías, Luan Peres e Escobar; Zé Rafael, João Schmidt, Victor Hugo e Rollheiser; Guilherme e Lautaro Díaz (Tiquinho Soares).

Pendurados: João Basso, Luisão, Escobar, Zé Rafael e Tiquinho

Pelo lado são-paulino, Hernán Crespo deve realizar mudanças na escalação visando o jogo de volta contra a LDU, pela Librtadores. Para preservar, Cédric, atual titular da lateral direita, Maílton pode ganhar vaga na equipe titular pela primeira vez.

Além disso, sem Tápia (suspenso), Dinenno deve aparecer no 11 inicial, no lugar de Luciano. O lateral esquerdo Enzo Díaz também pode ser poupado, dando lugar a Patryk. Calleri, André Silva e Ryan Francisco seguem como baixas, se recuperando de seus respectivos problemas físicos.

As boas notícias ficam por conta de Oscar e Luiz Gustavo, que podem retornar após treinarem normalmente com os companheiros.

Provável escalação do São Paulo

Rafael; Maílton, Rafel Tolói, Alan Franco, Sabino e Patryk (Wendell); Alisson (Oscar), Pablo Maia e Rodriguinho; Rigoni e Dinenno (Luciano)

Pendurados: Rafael, Sabino, Arboleda, Ferraresi, Pablo Maia e André Silva (lesionado)

Ficha técnica

? SANTOS x SÃO PAULO ???

? Competição: 24ª rodada do Campeonato Brasileiro



?? Local: Vila Belmiro, em Santos (SP)



? Data: 21 de setembro de 2025 (domingo)



? Horário: 20h30 (de Brasília)

Arbitragem de Santos x São Paulo

Árbitro: Bruno Arleu de Araujo (RJ)

Bruno Arleu de Araujo (RJ) Assistentes: Rafael da Silva Alves (RS) e Luiz Claudio Regazone (RJ)

Rafael da Silva Alves (RS) e Luiz Claudio Regazone (RJ) VAR: Wagner Reway (SC)

Próximo jogo do Santos

Red Bull Bragantino x Santos (25ª rodada do Campeonato Brasileiro)

Data e horário: 28 de setembro (domingo), às 18h30 (de Brasília)

Local: Estádio Cicero de Souza Marques, em Bragança Paulista (SP)

Próximo jogo do São Paulo