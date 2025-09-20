Santa Cruz segura empate contra Maranhão e avança à final da Série D
O Santa Cruz está na decisão da Série D do Campeonato Brasileiro. Neste sábado, na Arena de Pernambuco, o Tricolor do Arruda segurou um empate sem gols contra o Maranhã e garantiu sua vaga na final nacional, devido a vitória por 1 a 0 na ida.
Final da Série D
Devido a melhor campanha na classificação geral da Série D, o Barra decide o torneio em casa. A ida será na Arena de Pernambuco, casa do Santa Cruz, enquanto a volta será na Arena Barra. As datas ainda serão definidas pela CBF.
? Resumo do jogo
?? SANTA CRUZ 0 X 0 MARANHÃO ??
? Competição: Série D - Semifinal (volta)
?? Local: Arena de Pernambuco, em Recife (PE)
? Data: 20 de setembro de 2025 (sábado)
? Horário: 19h30 (de Brasília)
Como foi o jogo?
O primeiro tempo foi dominado pelo Maranhão. A equipe visitante quase abriu o placar antes do primeiro minuto, quando Pedro Favela errou na saída de bola; Jorge passou para Vagalume, que bateu forte, mas parou em grande defesa de Rokenedy. No restante da etapa inicial, o Santa Cruz lutou para segurar o empate.
No segundo tempo, o Santa Cruz equilibrou a partida, mas as melhores chances ainda foram do Maranhão. Aos 27 minutos, Clessione aproveitou cruzamento de Ryan e arriscou uma bicicleta, mas Rokenedy brilhou novamente para segurar o empate. Nos acréscimos, os visitantes foram para cima, mas o Tricolor do Arruda garantiu o empate e a vaga na final.
Próximos jogos
Enquanto a data da decisão não é definida, o Santa Cruz se concentra para enfrentar o Barra. Por sua vez, o Maranhão não tem mais calendário em 2025.
Confira o outro resultado da Série D neste sábado:
Inter de Limeira 2 x 3 Barra (agregado: 5 a 2 Barra)