Topo

Esporte

Romero aguarda contato do Corinthians para renovar: 'Quero ficar'

Romero em ação durante Corinthians x Velo Clube, jogo do Paulistão - Marcello Zambrana/AGIF
Romero em ação durante Corinthians x Velo Clube, jogo do Paulistão Imagem: Marcello Zambrana/AGIF
do UOL

Stefani Costa

Colaboração para o UOL

20/09/2025 05h30

Romero ainda não sabe se vai ficar no Corinthians para o ano que vem. O atacante tem contrato apenas até o fim de 2025 e aguarda uma conversa com a diretoria para discutir o futuro.

Em entrevista ao UOL, o paraguaio de 33 anos falou um pouco sobre a sua conexão com o Corinthians e espera sua permanência ao final da temporada. O salário é alto, ele está na reserva e até agora não foi chamado para conversar.

Relacionadas

Romero, sobre racismo no Brasil: 'Às vezes a discriminação vem como elogio'

Justiça autoriza quebra do sigilo dos cartões corporativos do Corinthians

Corinthians: Andrés vence processo contra homem que postou fatura de cartão

"Quero ficar. Ainda faltam quatro meses para o fim do ano e estamos bastante focados no Campeonato Brasileiro e na Copa do Brasil, que conquistamos um passo importante. Porém, acima de tudo, meu objetivo é continuar ajudando onde puder. Hoje, estou tranquilo. O futuro dirá se eu fico ou não."

Começo de relação

Nascido em 4 de julho, data que também marca uma das maiores conquistas do Time do Povo, ele contou como virou "corintiano de verdade". Foi durante o jogo contra o Boca Juniors, pela final da Libertadores de 2012, que o atacante se tornou mais um torcedor entre os 32 milhões espalhados pelo Brasil.

"Foi nesse momento que decidi torcer de verdade pelo Corinthians. Naquela partida, o time jogou com muita raça e determinação, características que eu valorizo e admiro. A partir daí, percebi que para torcer ou jogar pelo Corinthians, era preciso ter uma postura semelhante", disse.

Ele também recordou que, entre os 10 e 11 anos, sempre escolhia o Timão no videogame para enfrentar o irmão, Óscar Romero, que jogava com o Boca Juniors. "Nesse período, já havia uma forte identificação com o Corinthians."

Em 2014, quando já era um atleta profissional no Cerro Porteño, veio a proposta para se tornar jogador do time do coração. "Na época, eu falei ao meu empresário que tinha o desejo de vir para cá. Queria conhecer o clube, fazer parte dele, contribuir de alguma forma. Quando cheguei, na minha primeira entrevista, reafirmei que o meu propósito era deixar minha marca e a minha história no Corinthians."

No entanto, a transição do tranquilo Paraguai, um país de 7 milhões de habitantes, para uma cidade com mais de 11 milhões de pessoas e que funciona praticamente 24 horas, foi um choque. "No começo foi um pouco complicado", admitiu. "Eu morava no Tatuapé, era tudo longe, não tinha a possibilidade de sair muito, não conhecia nada e não podia dirigir porque não tinha carteira".

O apoio da família e dos companheiros de elenco foi fundamental para uma adaptação que, com o tempo e o aprendizado do idioma, acabou se concretizando. "Hoje me sinto como um brasileiro", afirmou.

Referência no clube

O sorriso no rosto é a prova de que Romero se sente totalmente em casa. Ao ser questionado sobre qual seria o seu maior momento na história do clube, o atleta destacou a importância das conquistas coletivas.

"Já vivi muitos momentos aqui, e escolher um só seria difícil. Mas, os títulos que conquistamos sempre deixam uma marca especial na memória e permanecem para sempre", comentou.

Ele recordou especialmente o Campeonato Brasileiro de 2015, seu primeiro título fora do país, considerado um momento importante. "Foi um dia muito marcante. O Corinthians não conquistava o Brasileiro havia quatro anos, e ganhar novamente com a camisa do clube, no meu segundo ano aqui, foi muito especial."

Outros momentos relevantes incluem os títulos de 2017, 2018 e, mais recentemente, o Campeonato Paulista de 2025.

"Depois de muito tempo, conquistamos o Paulista na minha volta ao clube. Quando tive que deixar o Corinthians pela primeira vez, saí campeão, e ao voltar, conseguimos essa consagração novamente. Esse título foi muito importante para mim e para o clube", disse.

O jogador também relembrou as premiações individuais, especialmente os gols decisivos em finais contra rivais como Palmeiras e Flamengo, reforçando que a maior felicidade está nas vitórias ao lado dos companheiros.

"São conquistas que ficam marcadas não só para mim, mas para toda a história do clube, porque os títulos são resultados do esforço de todos. O clube deve vir sempre em primeiro lugar, acima de qualquer diretoria ou dirigente. Essa é a essência do esporte coletivo. Como atleta, tenho o privilégio de fazer parte de algo maior".

As mais lidas agora

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Esporte

Botafogo e Atlético-MG voltam ao Nilton Santos para 'entrar nos eixos' na temporada

Com Santos no radar, São Paulo não vence fora de casa há cinco jogos

Segundo pior mandante do Brasileirão, Santos tenta refazer as pazes com a Vila

UFC 321: Tom Aspinall aponta favorito no duelo entre Jailton Malhadinho vs Volkov

Palmeiras reencontra heróis em meio à "decisão" pela Libertadores em duelo contra o Fortaleza

Invicto há cinco jogos, Corinthians mira sequência inédita em 2025

Em ótima fase, Palmeiras roda o elenco e recebe o Fortaleza antes de decisão com o River Plate

Combates medievais têm armaduras do 'século 13' e que custam até R$ 30 mil

Palmeiras x Fortaleza: horário e onde assistir ao jogo do Brasileirão

São Paulo tem bom retrospecto após derrotas em jogos de ida na Libertadores

Caio Bonfim superou preconceito e conquistou o mundo na marcha atlética