Retornando de suspensão, Abel se aproxima de marca histórica pelo Palmeiras no Allianz Parque

20/09/2025 05h00

O técnico Abel Ferreira irá atingir marca histórica no comando do Palmeiras em jogos no Allianz Parque, neste sábado, quando a equipe enfrentar o Fortaleza, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola a partir das 21 horas (de Brasília).

Diante do Leão, o treinador pode alcançar a marca de 150 jogos pelo Palmeiras no Allianz Parque. Atualmente, conta com 149 duelos, com 98 vitórias, 31 empates e 20 derrotas. Com esses números, ocupa a segunda posição entre os treinadores com mais jogos pelo clube em casa (somando Parque Antártica/Palestra Itália/Allianz Parque).

O treinador português, no comado do Palmeiras desde outubro de 2020, fica atrás, por enquanto, apenas de Vanderlei Luxemburgo, que tem 160 na casa palmeirense. O treinador brasileiro foi o último a comandar o Verdão antes da chegada de Abel Ferreira.

Abel Ferreira retorna de suspensão

Abel não esteve à beira do gramado na goleada por 4 a 1 sobre o Internacional na última rodada do Campeonato Brasileiro. O treinador, na oportunidade, cumpriu suspensão automática pelo acúmulo de cartões amarelo. Quem comandou a equipe foi o auxiliar técnico João Martins.

Os números de Abel e sua comissão no Palmeiras

A comissão técnica portuguesa soma, ao todo, no Palmeiras, 375 jogos, com 218 vitórias, 90 empates e 67 derrotas, além de 631 gols marcados e 299 gols sofridos. Pelo clube, conquistou 10 taças: três Paulistas (2022, 2023 e 2024) duas Libertadores (2020 e 2021), dois Brasileiros (2022 e 2023), uma Supercopa do Brasil (2023) e uma Recopa Sul-Americana (2022).

Situação do Palmeiras no Brasileiro

O Palmeiras é o terceiro colocado do Brasileirão, com 46 pontos conquistados, atrás de Flamengo (50) e Cruzeiro (47). O Verdão defende uma sequência invicta de dez partidas: sete vitórias e três empates.

