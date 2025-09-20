Topo

Renovação emperra, e Vini Jr. tem futuro indefinido no Real, diz jornal

Vini Jr em ação durante Real Madrid x Olympique de Marselha, duelo da Champions League - Alvaro Medranda/Quality Sport Images/Getty Images
Vini Jr em ação durante Real Madrid x Olympique de Marselha, duelo da Champions League Imagem: Alvaro Medranda/Quality Sport Images/Getty Images
20/09/2025 08h33

O futuro de Vini Jr. no Real Madrid é cada dia mais nebuloso. O jornal As, da Espanha, relata que clube e jogador não tem falado a mesma língua para a renovação de contrato e, com o brasileiro perdendo espaço de intocável no time, há um impasse dois dois lados.

O que aconteceu

A temporada começou de maneira diferente para Vini Jr., que, com a mudança de comando técnico, perdeu o prestígio e status de titular indiscutível que tinha com Ancelotti.

Xabi Alonso defende que Vini e Rodrygo se alternem como titulares na ponta esquerda, até que um dos dois tenha destaque para assumir de vez a posição.

Novo camisa 10 do time, Mbappé é o único que tem status de intocável na equipe titular do Real Madrid, e conta com a confiança do novo treinador.

O portal relata ainda que Vini está surpreso com a decisão da comissão técnica, mas não acredita que o Real Madrid esteja forçando saída ou renovação.

O brasileiro tem contrato até 2027 com o clube, e a renovação parecia encaminhada, até que uma reunião depois do Mundial de Clubes mudou o rumo das conversas.

O jogador diminuiu suas pretensões de salário, mas ainda não chegou a um acordo definitivo com o clube, e a situação deve se arrastar.

O Real Madrid, por sua vez, teme que este revezamento entre Vini e Rodrygo culmine na desvalorização do jogador, ou que a situação não tenha um desfecho, e Vini saia livre ao final do contrato.

O jogador tem em mente que quer permanecer e seguir ganhando títulos com o Real Madrid, tendo rejeitado duas vezes investidas bilionárias do futebol árabe.

A resposta de Vini em campo nos próximos meses e a postura de Xabi Alonso em relação à importância do jogador serão determinantes para destravar a situação e definir o futuro do brasileiro.

