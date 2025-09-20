Renato Moicano se oferece para enfrentar Do Bronx no UFC Rio

O UFC Rio, marcado para o dia 11 de outubro, sofreu uma mudança de última hora em sua luta principal. Escalado originalmente para enfrentar Charles 'do Bronx 'no 'main event', o cazaque Rafael Fiziev se lesionou e está fora do card. A informação foi divulgada pelo canal 'Octagon Update' e confirmada pela equipe da Ag Fight junto a fontes próximas ao evento.

Diante da baixa, Renato 'Moicano' surgiu como possível substituto. Em seu canal no 'Youtube', o brasileiro se ofereceu publicamente para encarar o ex-campeão dos leves (70 kg) na luta principal da noite, mesmo reconhecendo que o desafio está longe de ser simples.

"A casa já está vendida e o evento já está lotado. Para o hype, para a semana da luta, se colocasse o calvo e colocasse uma coletiva de imprensa, essa p*** ia bombar. Não é só de ingresso que vive o UFC. Tem que ter hype, e o calvo ia botar hype nesse UFC Brasil", afirmou.

O lutador também deixou claro que, embora não estivesse se preparando especificamente para esse tipo de confronto, não recusaria uma oportunidade tão significativa. Enfrentar Charles no Brasil, segundo ele, seria algo impossível de negar.

"Não é uma luta fácil e também não estaria em camp que eu preciso, mas uma luta contra o Charles, no main event no Brasil, seria impossível de negar", completou.

Fase atual

Moicano vivia uma boa sequência no UFC, com quatro vitórias consecutivas que o colocaram como o desafiante ao título dos leves. No entanto, ao enfrentar Islam Makhachev em um duelo de curta preparação, acabou sendo superado pelo russo. Em junho deste ano, retornou ao octógono contra Beneil Dariush, mas teve uma atuação abaixo do esperado e sofreu nova derrota, sendo alvo de críticas pela performance.

Siga nossas redes sociais e fique ligado nas notícias do mundo da luta: X, Instagram, Facebook, Youtube e TikTok