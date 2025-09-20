Renato Gaúcho exalta entrega e defende estratégia do Fluminense em vitória

Neste domingo, o Fluminense venceu o Vitória por 1 a 0 e voltou a triunfar pelo Campeonato Brasileiro após três jogos sem ganhar. O técnico Renato Gaúcho exaltou o desempenho da equipe.

Em sua análise, Renato destacou a capacidade do time de suportar a pressão em um ambiente hostil e de ser eficiente nos momentos certos.

"Um jogo de muita entrega. Nós precisávamos voltar a pontuar. Nós sabemos que o jogo ia ser difícil, mas o meu time soube suportar a pressão, soube se defender na hora que tinha que se defender", comentou o treinador, que completou: "Procuramos atacar sempre que o adversário dava espaço para a gente. Enfim, foi um jogo de, principalmente no primeiro tempo, muito pegado. A gente conseguiu fazer um gol, isso deu uma tranquilidade maior para a gente."

A escalação de um time misto foi um dos pontos centrais da entrevista, e Renato Gaúcho defendeu veementemente sua estratégia. Com um jogo decisivo contra o Lanús pela Copa Sul-Americana na próxima terça-feira, o rodízio no elenco era, segundo ele, uma necessidade inegociável.

"É muito fácil um ou outro criticar sempre o treinador. Por que não põe sempre o time principal em campo? Porque é impossível. As pessoas têm que entender isso", desabafou Renato. "Quem entende futebol sabe o que faz, essa é a realidade. Aí o cara vai lá, vai no ventilador, dá opinião dele, não sabe o que acontece durante a semana, não tem as informações dos jogadores que estão com a perna pesada, que estão sentindo alguma coisa, o desgaste".

O treinador lembrou que o Fluminense é o único clube brasileiro ainda vivo em três competições e vem de uma maratona que incluiu a semifinal do Mundial de Clubes e a final do Carioca, justificando a necessidade de gerir o elenco para evitar lesões.

Fase do Fluminense

Com a vitória fora de casa, o Fluminense sobe para a oitava posição no Brasileirão, com 31 pontos, ganhando um fôlego importante. Agora, o foco total se volta para o confronto de volta contra o Lanús, na terça-feira, no Maracanã, onde o time precisará reverter a derrota por 1 a 0 na ida para avançar na Sul-Americana. Pelo Brasileirão, o próximo desafio é o clássico contra o Botafogo, no domingo.