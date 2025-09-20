Topo

Esporte

Recuperado, Saúl fica à disposição do Flamengo para clássico contra Vasco

Saúl em ação pelo Flamengo - Thiago Ribeiro/AGIF
Saúl em ação pelo Flamengo Imagem: Thiago Ribeiro/AGIF

20/09/2025 18h52

O sábado no Ninho do Urubu trouxe uma excelente notícia para o Flamengo. O meia espanhol Saúl Ñíguez participou normalmente do treinamento com o restante do elenco, mostrou-se totalmente recuperado da pancada no tornozelo esquerdo que o incomodou durante a semana. Assim, ele está à disposição para o clássico contra o Vasco, amanhã, às 17h30 (de Brasília), no Maracanã.

O que aconteceu

A presença de Saúl é um alívio e um reforço de peso para o meio-campo do Flamengo. O jogador é, inclusive, cotado para iniciar a partida, formando o trio de meio-campo com De La Cruz (ou Allan) e Arrascaeta.

Além dele, o departamento médico trouxe mais notícias animadoras, com Alex Sandro e Jorginho evoluindo bem em suas recuperações. O lateral esquerdo é quem está em estágio mais avançado e tem chances de ser relacionado, enquanto a volta do volante é mais provável no jogo seguinte, pela Libertadores.

Com Saúl de volta, a provável escalação do Flamengo para o clássico é: Rossi; Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Saúl, De La Cruz (Allan) e Arrascaeta; Plata, Samuel Lino e Pedro.

O clássico deste domingo é crucial para as pretensões do Flamengo no Brasileirão. O time é o líder da competição com 50 pontos, apenas três a mais que o vice-líder Cruzeiro e quatro à frente do Palmeiras. Uma vitória sobre o rival não só mantém a vantagem no topo, como também injeta uma dose extra de moral para a sequência decisiva da temporada.

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Esporte

Transmissão ao vivo de Palmeiras x Fortaleza pelo Brasileirão: veja onde assistir

Igor Molina vence etapa e garante título da Volta Ciclística de São Paulo

Santos: Sem Neymar e com Brazão, Vojvoda fecha preparação para clássico

Recuperado, Saúl fica à disposição do Flamengo para clássico contra Vasco

Transmissão dá pau, e Vitória x Fluminense fica 'mudo' durante 25 minutos

Goiás marca no fim, vence o lanterna Paysandu e dorme na liderança da Série B

Goiás vence o Paysandu e dorme na liderança da Série B do Brasileiro

Fluminense resiste no Barradão com time alternativo e vence Vitória em jogo com duas expulsões

Fluminense bate Vitória com time alternativo e volta vencer no Brasileiro

Lille é superado pelo Lens e desperdiça chance de dormir na liderança do Francês

Campeão do UFC, Alexandre Pantoja cobra duelo entre Poatan e Jon Jones