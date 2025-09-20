Recuperado, Saúl fica à disposição do Flamengo para clássico contra Vasco

O sábado no Ninho do Urubu trouxe uma excelente notícia para o Flamengo. O meia espanhol Saúl Ñíguez participou normalmente do treinamento com o restante do elenco, mostrou-se totalmente recuperado da pancada no tornozelo esquerdo que o incomodou durante a semana. Assim, ele está à disposição para o clássico contra o Vasco, amanhã, às 17h30 (de Brasília), no Maracanã.

O que aconteceu

A presença de Saúl é um alívio e um reforço de peso para o meio-campo do Flamengo. O jogador é, inclusive, cotado para iniciar a partida, formando o trio de meio-campo com De La Cruz (ou Allan) e Arrascaeta.

Além dele, o departamento médico trouxe mais notícias animadoras, com Alex Sandro e Jorginho evoluindo bem em suas recuperações. O lateral esquerdo é quem está em estágio mais avançado e tem chances de ser relacionado, enquanto a volta do volante é mais provável no jogo seguinte, pela Libertadores.

Com Saúl de volta, a provável escalação do Flamengo para o clássico é: Rossi; Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Saúl, De La Cruz (Allan) e Arrascaeta; Plata, Samuel Lino e Pedro.

O clássico deste domingo é crucial para as pretensões do Flamengo no Brasileirão. O time é o líder da competição com 50 pontos, apenas três a mais que o vice-líder Cruzeiro e quatro à frente do Palmeiras. Uma vitória sobre o rival não só mantém a vantagem no topo, como também injeta uma dose extra de moral para a sequência decisiva da temporada.