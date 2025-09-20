Espanhol: Militão faz golaço, Real Madrid bate Espanyol e mantém liderança
O Real Madrid castigou de fora da área, e venceu o Espanyol por 2 a 0, com dois belos gols de longe, em jogo pela 5ª rodada do Campeonato Espanhol, neste sábado (20), no Santiago Bernabéu.
Éder Militão e Mbappé marcaram os gols do jogo para o time da casa. Com o de hoje, o camisa 10 francês chega a 5 gols no campeonato e se mantém na artilharia.
Com a vitória, o Real Madrid mantém o aproveitamento de 100%, vai a 15 pontos e abre uma rodada de vantagem na liderança da tabela sobre o vice Barcelona. O Espanyol, por sua vez, é o terceiro colocado, com 10 pontos.
As equipes voltam a campo durante a semana: o Real Madrid agora visita o Levante, na terça-feira (23), enquanto o Espanyol recebe o Valencia, também na terça-feira, novamente pelo Campeonato Espanhol.
Golaço de Militão, Vini garçom
Com quatro brasileiros relacionados pelo Real Madrid para a partida, foi o zagueiro Éder Militão que se destacou no jogo, com um golaço de fora da área, que abriu o placar para o time merengue. O brasileiro não balançava as redes há um ano.
O último gol de Militão foi no clássico contra o Atlético de Madri, no dia 29 de setembro de 2024. Em novembro, o zagueiro sofreu uma ruptura no ligamento cruzado anterior do joelho direito, e só voltou a jogar na Copa do Mundo de Clubes, em julho.
Vini Jr. foi outro brasileiro a começar a partida na equipe titular do Real, e, entrosado com Mbappé, deu assistência para o segundo gol. Criou uma boa jogada no final do primeiro tempo, mas o camisa 10 desperdiçou a chance. No começo da segunda etapa, serviu novamente o francês, que, dessa vez, não perdoou e fez um belo gol de fora da área.
Novamente, seguindo a cartilha Xabi Alonso, Vini Jr. foi substituído e deu lugar a Rodrygo, que entrou na ponta esquerda, onde já deixou claro que é onde se sente melhor e quer disputar posição.
Rodrygo teve pouco brilho nos 20 minutos que esteve em campo. O Real Madrid controlou bem a posse de bola, mas, com o resultado já assegurado, não criou chances de perigo na reta final de jogo.
Endrick foi o único brasileiro do plantel madridista a não entrar em campo. O camisa 9 foi relacionado pela primeira vez após quatro meses de ausência por lesão, mas não saiu do banco.
Gols e lances importantes
Golaço brasileiro em Madri. Que isso, Militão? O Real Madrid não estava conseguindo furar a muralha do Espanyol, até que Militão recebeu, ajeitou e chutou de longe, mandou a bola no ângulo para abrir o placar no Bernabéu.
Furou! Falta lateral para o Espanyol, Expósito mandou na área e Fernández se atirou na bola, na frente do gol, mas não alcançou.
Aí não, Mbappé! Vini Jr recuperou a bola, driblou a marcação e rolou para Mbappé no meio da área. O o camisa 10 mandou para fora, à esquerda do gol de Dmitrovic.
Agora sim, Tartaruga. Outra boa jogada da dupla, Vini Jr. balançou na frente da marcação e rolou para Mbappé no meio. Dessa vez, o francês ajeitou e bateu de longe, no seu estilo, para ampliar a vantagem.
Vini Jr. na trave! Boa chegada do Real Madrid, com Mbappé e Vini. O camisa 10 bateu, com o goleiro saindo para abafar e, no rebote, o brasileiro bateu girando de esquerda e mandou a bola na trave.
Defendeu, Dmitrovic. Nada de sair o gol de Vini Jr. Mais uma jogada do brasileiro pela esquerda, limpou para o meio e bateu colocado, o goleiro sérvio caiu para defender e mandar para escanteio.
Ficha técnica: Real Madrid x RCD Espanyol
Competição: 5ª rodada do Campeonato Espanhol 2025/26
Local: Santiago Bernabéu, Madri, Espanha
Data e hora: sábado, 20 de setembro de 2025, às 11h15 (de Brasília)
Árbitro: Juan Martínez Munuera
VAR: Daniel Jesús Trujillo Suárez
Gols: Militão (22' 1ºT), Mbappé (2' 2ºT)
Amarelos: Tchouameni, Mastantuono (RMA)
Real Madrid: Courtois, Carvajal, Asencio, Militão e Carreras; Valverde, Tchouameni (Camaviga) e Mastantuono (Brahim); Mbappé (Bellingham), Vini Jr (Rodrygo) e Gonzalo (Arda Guler).
Espanyol: Dmitrovic, El Hilali, Calero, Cabrera e Romero; de Zarate, Lozano (Carreras), Puado (Kike García) e Dolan (Pickel); Expósito (Koleosho) e Fernández (Roca).