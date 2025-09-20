Rafael Fiziev se lesiona e está fora da luta contra Charles do Bronx no UFC Rio

Topo

O aguardado confronto entre Charles do Bronx e Rafael Fiziev não vai mais acontecer no UFC Rio. O lutador do Azerbaijão sofreu uma lesão e foi retirado do card programado para 11 de outubro, no Rio de Janeiro. A informação foi publicada pelo Octagon Update e confirmada pelo Estadão.

Ainda não há definição sobre o próximo adversário de Charles. Por se tratar de um dos principais nomes da organização, a tendência é de que o Ultimate tente encontrar um substituto para manter o brasileiro na luta principal do evento.

A participação de Charles do Bronx, no entanto, já gerava debates na comunidade do MMA. O lutador sofreu um nocaute duro contra Ilia Topuria em 28 de junho, e o retorno menos de três meses depois da luta levantou questionamentos sobre o tempo de recuperação.

Entre as opções para substituir Fiziev, um nome aparece como possibilidade: Benoit Saint Denis. O francês, 13º do ranking da divisão, derrotou Maurício Ruffy no UFC Paris, no último dia 6, e chegou a se colocar à disposição para assumir a vaga caso houvesse alguma baixa no duelo principal do UFC Rio.

