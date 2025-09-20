Quanto tempo Neymar demora para se recuperar de lesão? Veja o histórico

Neymar sofreu mais uma lesão muscular. Desta vez, a contusão é no músculo reto femoral da coxa direita. O Santos não informou a grau da lesão ou o tempo de recuperação, mas a Gazeta Esportiva levantou o histórico do atleta de 33 anos.

Desde que rompeu o ligamento cruzado anterior e do menisco do joelho esquerdo, em 2023, o camisa 10 está enfrentando a sua quarta lesão muscular. Nas três anteriores ele ficou de fora por, pelo menos, 35 dias.

Primeira lesão

No dia 4 de novembro de 2024, ainda no Al-Hilal, o meia-atacante teve constatada uma ruptura no tendão da coxa. Na ocasião, foram 43 dias em tratamento.

Mesmo recuperado, o astro foi submetido a um trabalho específico de fortalecimento muscular antes de reestrear pelo Santos. Depois de quase 100 dias, portanto, Neymar voltou a jogar.

Do céu ao inferno

O ídolo, então, emendou uma boa sequência. Foram sete partidas seguidas, com três gols e três assistências. No oitavo compromisso, porém, o jogador de 33 anos estourou.

Desta vez, os exames apontaram um edema na região posterior da coxa esquerda. Foram 42 dias sem entrar em campo. O retorno parecia que ia ser especial, até porque era o 100º jogo do craque na Vila Belmiro, mas acabou se tornando um pesadelo.

Ainda no primeiro tempo, Neymar sofreu uma lesão no músculo semimembranoso da coxa esquerda. Com isso, ele voltou ao departamento médico. Desta vez, foram 35 dias fora.

Sequência positiva

Neymar voltou em maio. Na ocasião, aliás, a comissão técnica do Santos, então liderada por Cleber Xavier, introduziu o meia-atacante aos poucos no time. Além disso, o atleta aproveitou a pausa para o Mundial de Clubes da Fifa para fazer um fortalecimento muscular.

E a estratégia estava dando resultado. Não à toa, o craque disputou nove dos últimos 10 compromissos do Peixe. Ele ficou de fora apenas da derrota para o Bahia, por suspensão.

Neste período, ele chegou a apresentar um "leve edema no músculo adutor", mas se recuperou a tempo de não desfalcar o clube em nenhuma partida.

Recentemente, inclusive, o coordenador do Núcleo de Saúde do clube, Rodrigo Zogaib, destacou a bora forma do jogador de 33 anos.

Na última quinta-feira, no entanto, Neymar estourou mais uma vez e, se manter o histórico, deve ficar de fora por cerca de um mês. Neste período, o Santos encara São Paulo, Red Bull Bragantino, Grêmio e Ceará.

O meia-atacante Neymar Jr. deixou o treino da última quinta-feira (18), no CT Rei Pelé, com dores na coxa direita. Após a realização de exames de imagem nesta sexta-feira (19), o atleta teve constatada uma lesão no músculo reto femoral da coxa direita. Neymar Jr. já iniciou... pic.twitter.com/SZWm6joP2w ? Santos FC (@SantosFC) September 19, 2025

Próximo jogo do Santos

Santos x São Paulo (24ª rodada do Campeonato Brasileiro)

Data e horário: 21 de setembro (domingo), às 20h30 (de Brasília)

Local: Vila Belmiro, em Santos (SP)

Situação na tabela