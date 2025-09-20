Topo

Esporte

Quanto tempo Neymar demora para se recuperar de lesão? Veja o histórico

20/09/2025 07h00

Neymar sofreu mais uma lesão muscular. Desta vez, a contusão é no músculo reto femoral da coxa direita. O Santos não informou a grau da lesão ou o tempo de recuperação, mas a Gazeta Esportiva levantou o histórico do atleta de 33 anos.

Desde que rompeu o ligamento cruzado anterior e do menisco do joelho esquerdo, em 2023, o camisa 10 está enfrentando a sua quarta lesão muscular. Nas três anteriores ele ficou de fora por, pelo menos, 35 dias.

Primeira lesão

No dia 4 de novembro de 2024, ainda no Al-Hilal, o meia-atacante teve constatada uma ruptura no tendão da coxa. Na ocasião, foram 43 dias em tratamento.

Mesmo recuperado, o astro foi submetido a um trabalho específico de fortalecimento muscular antes de reestrear pelo Santos. Depois de quase 100 dias, portanto, Neymar voltou a jogar.

Do céu ao inferno

O ídolo, então, emendou uma boa sequência. Foram sete partidas seguidas, com três gols e três assistências. No oitavo compromisso, porém, o jogador de 33 anos estourou.

Desta vez, os exames apontaram um edema na região posterior da coxa esquerda. Foram 42 dias sem entrar em campo. O retorno parecia que ia ser especial, até porque era o 100º jogo do craque na Vila Belmiro, mas acabou se tornando um pesadelo.

Ainda no primeiro tempo, Neymar sofreu uma lesão no músculo semimembranoso da coxa esquerda. Com isso, ele voltou ao departamento médico. Desta vez, foram 35 dias fora.

Sequência positiva

Neymar voltou em maio. Na ocasião, aliás, a comissão técnica do Santos, então liderada por Cleber Xavier, introduziu o meia-atacante aos poucos no time. Além disso, o atleta aproveitou a pausa para o Mundial de Clubes da Fifa para fazer um fortalecimento muscular.

E a estratégia estava dando resultado. Não à toa, o craque disputou nove dos últimos 10 compromissos do Peixe. Ele ficou de fora apenas da derrota para o Bahia, por suspensão.

Neste período, ele chegou a apresentar um "leve edema no músculo adutor", mas se recuperou a tempo de não desfalcar o clube em nenhuma partida.

Recentemente, inclusive, o coordenador do Núcleo de Saúde do clube, Rodrigo Zogaib, destacou a bora forma do jogador de 33 anos.

Na última quinta-feira, no entanto, Neymar estourou mais uma vez e, se manter o histórico, deve ficar de fora por cerca de um mês. Neste período, o Santos encara São Paulo, Red Bull Bragantino, Grêmio e Ceará.

Próximo jogo do Santos

  • Santos x São Paulo (24ª rodada do Campeonato Brasileiro)

    Data e horário: 21 de setembro (domingo), às 20h30 (de Brasília)

    Local: Vila Belmiro, em Santos (SP)

Situação na tabela

  • Santos: 16º colocado, com 23 pontos

As mais lidas agora

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Esporte

Classificação do GP do Azerbaijão de F1 2025: veja onde assistir

Goiás recebe o lanterna Paysandu de olho na liderança da Série B

Ex-UFC surpreende ao sugerir possível rival para o retorno de Conor McGregor

Quanto tempo Neymar demora para se recuperar de lesão? Veja o histórico

Palmeiras tenta ampliar sequência positiva em casa no Brasileiro contra o pior visitante

Garçom e vice-artilheiro do São Paulo, Luciano mira encerrar seca de dez jogos

Fluminense vai até Salvador para enfrentar o Vitória sem tirar os olhos da Sul-Americana

Botafogo e Atlético-MG voltam ao Nilton Santos para 'entrar nos eixos' na temporada

Com Santos no radar, São Paulo não vence fora de casa há cinco jogos

Segundo pior mandante do Brasileirão, Santos tenta refazer as pazes com a Vila

UFC 321: Tom Aspinall aponta favorito no duelo entre Jailton Malhadinho vs Volkov