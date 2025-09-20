Presidente de organizada do Fla e mais 7 são presos por morte de vascaíno

A Polícia Civil do Rio de Janeiro prendeu, hoje (20), oito pessoas envolvidas na morte de Rodrigo José da Silva Santana, torcedor vascaíno baleado durante confusão em Oswaldo Cruz, Zona Norte do Rio. Um dos presos é Tiago de Souza Câmara Melo, presidente da Torcida Jovem do Flamengo.

O que aconteceu

O episódio aconteceu no último dia 11, antes do jogo entre Botafogo e Vasco, pelas quartas de final da Copa do Brasil. O cruz-maltinos estavam em um churrasco.

Informações preliminares da investigação já davam conta da participação de torcedores do Flamengo. No dia seguinte ao ocorrido, a Força Jovem Vasco divulgou nas redes sociais que o ato foi feito por "integrantes de uma suposta torcida que sequer estava envolvida na partida".

Segundo informações da Delegacia de Homicídios da Capital (DHC). o crime teve motivação "fútil, abjeta e primitiva, com os bandidos organizados para atacar outros torcedores". Ainda segundo a polícia, "eles não utilizaram símbolos do time para o qual torcem a fim de evitar a identificação".

Um outro vascaíno foi baleado na região da perna. Outras duas pessoas ainda deram entrada na UPA de Madureira.

Nos últimos dias, uma operação mirou integrantes de organizadas dos times do Rio de Janeiro. Os agentes cumpriram mandados de busca e apreensão contra 39 alvos, em diversos endereços.

No último dia 16, o MPRJ. obteve decisão judicial que determina o afastamento da Torcida Jovem do Flamengo de todos os eventos esportivos do Brasil por dois anos. A organizada havia sido liberada apenas duas semanas antes.

Nota da Polícia Civil

"Policiais civis da Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) realizaram, na manhã deste sábado (20/09), uma operação contra criminosos que mataram Rodrigo José da Silva Sant'anna e tentaram matar uma segunda vítima. Os agentes cumpriram mandados de prisão temporária e de busca e apreensão em bairros das zonas Norte e Oeste do Rio. Ao todo, oito homens foram capturados, inclusive o presidente de uma torcida organizada.

O crime foi praticado no dia 11 deste mês, em Oswaldo Cruz. Naquele dia, ocorreria uma partida entre Vasco e Botafogo. As investigações demonstraram que Rodrigo, torcedor do Vasco, foi alvo de criminosos que se identificam como torcedores de um terceiro time, que nada tinha a ver com a disputa esportiva da ocasião.

Conforme apurado pela equipe da DHC, o crime teve motivação "fútil, abjeta e primitiva", com os bandidos organizados para atacar outros torcedores. Eles não utilizaram símbolos do time para o qual torcem a fim de evitar a identificação.

Na ocasião, Rodrigo e outros torcedores foram emboscados pelos criminosos, que atacaram com fogos de artifício. Testemunhas relataram ainda terem ouvido pelo menos quatro disparos de arma de fogo, tendo um deles atingido a vítima. A Delegacia de Homicídios foi acionada e prontamente iniciou a investigação, que levou à qualificação dos bandidos.

Com base nos elementos coletados, inclusive análise de imagens de câmeras de segurança que demonstrou a participação dos envolvidos, a autoridade policiais representou pelas prisões".