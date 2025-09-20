PM escala 750 homens para Flamengo x Vasco após operação contra organizadas

A Polícia Militar do Rio de Janeiro montou um esquema especial de segurança para o clássico de amanhã entre Flamengo e Vasco, no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro. Ao todo serão 750 homens escalados.

Jogo ocorre após operação da Civil contra organizadas

A partida ocorrerá três dias após uma megaoperação da Polícia Civil contra as organizadas dos quatro principais clubes do Estado: Botafogo, Flamengo, Fluminense e Vasco da Gama.

Ela foi batizada de 'Operação Pax Stadium' e cumpriu mandados de busca e apreensão contra 39 alvos em diferentes endereços, incluindo as sedes das principais uniformizadas.

Segundo informações da Polícia Civil, dois homens foram presos em flagrante: um por entrar em confronto com os agentes e outro por posse ilegal de arma de fogo. Dois fuzis foram apreendidos durante a ação.

As autoridades fizeram questão de ressaltar que o alvo da operação não são as organizadas, mas sim criminosos que se passam por torcedores para praticar atos violentos, incluindo roubos e homicídios.

"Esses criminosos investigados se utilizam de redes sociais para marcar confrontos, cujos resultados vêm se agravando, com casos recentes de feridos e mortes. A ação visa obter maiores subsídios para identificar as organizações criminosas inseridas nas torcidas", disse a Polícia Civil, em nota oficial.

Organizada do Fla é suspensa duas semanas após retorno

A Torcida Jovem do Flamengo foi suspensa novamente pelo Ministério Público apenas duas semanas após retornar com festa aos estádios. A volta havia acontecido no último dia 31, no duelo com o Grêmio, no Maracanã, pelo Brasileiro.

A pedido do MPRJ, a juíza Renata Guarino deixou de homologar o Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) que a organizada tinha firmado em 28 de agosto.

O Ministério Público alega que foram relatadas "invasões em estações da Supervia e em coletivos, tumultos e agressões físicas em vias públicas, roubos no interior do Maracanã e agressões a torcedores rivais, com ocorrências registradas no Maracanã, em Copacabana, Niterói e Cidade de Deus".

Organizadas de Botafogo e Vasco na mira

A Justiça também determinou o envio de ofícios da PM sobre casos recentes que relataram morte e lesões graves envolvendo as torcidas Força Jovem do Vasco, Fúria Jovem do Botafogo e Torcida Jovem do Botafogo, para análise do MPRJ.

A Força Jovem e a Fúria Jovem retornaram aos estádios recentemente, após anos afastadas. Elas também alinharam um TAC com o órgão estadual para que pudessem ser liberadas.

Morte investigada

Na última semana, um torcedor do Vasco morreu em Oswaldo Cruz, bairro da zona norte do Rio de Janeiro, após uma confusão antes do duelo com o Botafogo, pela Copa do Brasil. Segundo informações preliminares da investigação da Polícia Civil, o vascaíno foi vítima em meio a uma briga com torcedores do Flamengo.

Como será a operação da PM no clássico?

A Polícia Militar informou que cerca de 750 policiais serão empregados na partida entre Flamengo e Vasco, distribuídos de acordo com planejamento prévio e de inteligência da corporação.

O Batalhão Especializado em Policiamento em Estádios (Bepe) se reuniu com as principais lideranças das organizadas autorizadas. No encontro, ficou definido um planejamento de acompanhamento e monitoramento do ponto de encontro combinado até o Maracanã.

Além do Bepe, a Polícia Militar disponibilizará para a segurança do clássico os seguintes batalhões: Grupamento de Policiamento Ferroviário (GPFer), Batalhão de Rondas Especiais e Controle de Multidão (RECOM), Regimento de Polícia Montada (RPMont), Batalhão de Polícia de Choque (BPChq), Batalhão de Ações com Cães (BAC) e Batalhão Tático de Motociclistas (BTM).

Além disso, o 6º BPM (Tijuca) estará com reforço de efetivo para policiamento na região da Praça Varnhagen, tradicional ponto de concentração de torcedores em dias de jogos e que fica próxima ao Maracanã.