Topo

Esporte

Palmeiras x Fortaleza: horário e onde assistir ao jogo do Brasileirão

do UOL

Colaboração para o UOL, em São Paulo

20/09/2025 05h30

Palmeiras e Fortaleza se enfrentam na noite de hoje, às 21h (de Brasília), no Allianz Parque, em São Paulo, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Onde assistir? O confronto será transmitido pelo sportv (TV por assinatura) e Premiere (pay-per-view). O Placar UOL acompanha em tempo real.

O Palmeiras segue na disputa pela liderança e venceu quatro das últimas cinco partidas. Na rodada passada, o Alviverde goleou o Internacional por 4 a 1.

O Alviverde chega embalado pela vitória no jogo de ida das quartas de final da Libertadores. O Palmeiras visitou o River Plate e venceu por 2 a 1 e largou em vantagem no mata-mata.

O Fortaleza encerrou a série de quatro derrotas seguidas e voltou a vencer na estreia do treinador Martín Palermo. O Leão do Pici recebeu o Vitória e ganhou por 2 a 0.

Palmeiras x Fortaleza -- Campeonato Brasileiro

  • Data e hora: 20 de setembro, às 21h (de Brasília)
  • Local: Allianz Parque, em São Paulo (SP)
  • Transmissão: sportv (TV por assinatura) e Premiere (pay-per-view)

