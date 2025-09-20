Palmeiras x Fortaleza: horário e onde assistir ao jogo do Brasileirão
Palmeiras e Fortaleza se enfrentam na noite de hoje, às 21h (de Brasília), no Allianz Parque, em São Paulo, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro.
Onde assistir? O confronto será transmitido pelo sportv (TV por assinatura) e Premiere (pay-per-view). O Placar UOL acompanha em tempo real.
O Palmeiras segue na disputa pela liderança e venceu quatro das últimas cinco partidas. Na rodada passada, o Alviverde goleou o Internacional por 4 a 1.
O Alviverde chega embalado pela vitória no jogo de ida das quartas de final da Libertadores. O Palmeiras visitou o River Plate e venceu por 2 a 1 e largou em vantagem no mata-mata.
O Fortaleza encerrou a série de quatro derrotas seguidas e voltou a vencer na estreia do treinador Martín Palermo. O Leão do Pici recebeu o Vitória e ganhou por 2 a 0.
Palmeiras x Fortaleza -- Campeonato Brasileiro
- Data e hora: 20 de setembro, às 21h (de Brasília)
- Local: Allianz Parque, em São Paulo (SP)
- Transmissão: sportv (TV por assinatura) e Premiere (pay-per-view)