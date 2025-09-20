Andreas marca dois, Palmeiras goleia Fortaleza e segue na caça ao Flamengo
Os reservas deram conta do recado, Andreas Pereira marcou duas vezes, e o Palmeiras goleou o Fortaleza no Allianz Parque por 4 a 1, em jogo válido pela 24ª rodada do Brasileirão.
Raphael Veiga, de pênalti, abriu o placar para o Palmeiras, mas Lucas Crispim empatou ainda no primeiro tempo. O Fortaleza foi melhor nos primeiros 45 minutos e poderia até ter virado o jogo, mas errou muito em momentos decisivos
O Palmeiras melhorou na etapa complementar, pressionou e garantiu a vitória com Sosa e Andreas Pereira (duas vezes). Abel Ferreira colocou cinco titulares na reta final da partida.
Agora com 49 pontos, o Palmeiras segue a caça ao líder Flamengo (50), e assume momentaneamente a vice-liderança. O Cruzeiro, que ainda joga na rodada, pode retomar a posição.
A situação do Leão do Pici na competição é complicada: o time é o vice-lanterna, com 18 pontos. O Santos, primeiro time fora da zona de rebaixamento, tem 22 e ainda entra em campo na rodada.
O Palmeiras volta as atenções para a Copa Libertadores. Na próxima quarta (24), às 21h30, a equipe recebe o River Plate (ARG) pelo jogo de volta das quartas de final - na ida, o time alviverde venceu por 2 a 1.
Já o Fortaleza volta a campo apenas no próximo sábado (27), às 16h. Pela 25ª rodada do Brasileirão, a equipe tricolor recebe o Sport.
Jejum de quatro meses
Capitão do Palmeiras hoje, Raphael Veiga não balançava a rede desde maio. A última vez que o meio-campista marcou foi na fase de grupos da Copa Libertadores, na vitória por 6 a 0 sobre o Sporting Cristal (PER).
De lá para cá, Veiga sofreu com uma lesão, mas entrou em campo 14 vezes - normalmente saindo do banco de reservas. Contra o Mirassol, na 14ª rodada do Brasileirão, ele deu uma assistência.
O clima do estádio
Os torcedores do Palmeiras demonstraram certa irritação com o lado esquerdo do time - formado por Micael, Jefté e Sosa. A demora na construção de jogadas e alguns erros de passes geraram reclamações ainda no primeiro tempo. Abel Ferreira, no entanto, manteve a calma a maior parte do tempo.
Micael foi muito festejado no segundo gol do Palmeiras. Driblado no lance que deu origem ao tento do Fortaleza, o zagueiro deu um belo lançamento para Sosa recolocar o time alviverde na frente. Após o gol, os jogadores correram para abraçar o defensor.
Principais lances
Pênalti: Aos 6 minutos, Facundo Torres recebeu na entrada da grande área, pela direita, carregou para dentro e desabou após toque de Lucas Sasha. O árbitro mandou o lance seguir, mas foi chamado pelo VAR para rever o lance e mudou a decisão, apontando para a marca da cal após cerca de um minuto.
1x0: Maurício segurou a bola até o último momento e a entregou para Raphael Veiga cobrar. O camisa 188 bateu firme, reto, e deslocou o goleiro Helton Leite para abrir o placar.
1x1: Aos 23, Lucero dominou bem na área, girou sobre a marcação e bateu forte. Weverton rebateu e Mancuso finalizou pela segunda vez no rebote. O goleiro palmeirense espalmou de novo e Lucas Crispim não perdoou na terceira chance.
Weverton! Aos 30 minutos, Lucas Crispim fez bom lance pela esquerda e acionou Breno Lopes no contragolpe. O atacante ficou cara a cara com Weverton e bateu forte, na saída do goleiro, que fez uma grande defesa.
Passou perto! Aos 2 minutos, Raphael Veiga cobrou escanteio e Sosa subiu na marca do pênalti, livre. Ele cabeceou para baixo e a bola saiu por muito pouco.
A torcida gritou gol! Aos 9 minutos, após confusão na área, Sosa cabeceou da pequena área e acertou a trave. A bola pingou na linha e Helton Leite evitou que ela entrasse.
2x1: Aos 11, Micael avançou pela esquerda e lançou para a área. A bola cruzou a grande área e chegou até Sosa, na direita. O atacante paraguaio bateu de primeira, cruzado e estufou as redes.
Flaco-Roque afinado: Aos 26 minutos, Vitor Roque dominou na esquerda, puxou para o meio e rolou para Flaco López. O argentino dominou e bateu forte da entrada da área. A bola passou muito perto. Fazia apenas um minuto que a dupla estava em campo.
3x1: Aos 36 minutos, Andreas Pereira recebeu na entrada da área com liberdade. Ele ajeitou o corpo e bateu no canto.
4x1: Aos 43 minutos, Andreas Pereira recebeu na entrada da área e bateu de primeira, cruzado para selar a goleada.
FICHA TÉCNICA
PALMEIRAS 4 X 1 FORTALEZA
Data e horário: 20 de setembro (sábado), às 21h (de Brasília)
Competição: Brasileirão - 24ª rodada
Local: Allianz Parque, em São Paulo
Público e renda: 35.324 pessoas; R$ 2.678.628,00
Árbitro: Alex Gomes Stefano
Cartões amarelos: Micael (PAL) e Brítez (FOR)
Gols: Raphael Veiga (PAL), aos 10'; Lucas Crispim (FOR), aos 23 minutos do 1º tempo; Sosa (PAL), aos 11', e Andreas Pereira, aos 36' e 43 minutos do 2º tempo.
Palmeiras: Weverton; Giay, Bruno Fuchs, Micael e Jefté; Emiliano Martínez, Raphael Veiga (Flaco López) e Maurício (Lucas Evangelista) e Allan (Vitor Roque); Facundo Torres (Andreas Pereira) e Sosa (Felipe Anderson). Técnico: Abel Ferreira
Fortaleza: Helton Leite; Mancuso, Brítez, Ávila e Bruno Pacheco; Lucas Sasha, Matheus Pereira (Bareiro) e Lucas Crispim (Rodrigo); Yago Pikachu (Marinho), Breno Lopes (Pochettino) e Lucero (Deyverson). Técnico: Martín Palermo