Palmeiras tenta ampliar sequência positiva em casa no Brasileiro contra o pior visitante

20/09/2025 07h00

O Palmeiras recebe o Fortaleza neste sábado, às 21 horas (de Brasília), no Allianz Parque, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Verdão busca ampliar sua boa sequência como mandante diante do pior visitante da competição.

No momento, os comandados do técnico Abel Ferreira não perdem em casa no torneio há seis jogos. Ao todo, são um empate e cinco vitórias consecutivas.

Palmeiras vive boa fase como mandante no Brasileiro

O Palmeiras é o quinto melhor mandante do Brasileirão em 2025. Em onze jogos, a equipe conquistou sete vitórias, sofreu dois empates e duas derrotas jogando em seus domínios. O clube alviverde defende uma invencibilidade de dez jogos no campeonato e está na briga pelo título.

Fortaleza tem pior campanha como visitante

O Fortaleza, por sua vez, ainda não venceu fora de casa nesta edição do Brasileirão. Em dez jogos longe da Arena Castelão, o Leão acumula seis derrotas e quatro empates. Longe de seus domínios, a equipe tricolor sofreu 18 gols e marcou apenas seis tentos.

Confronto entre opostos no Brasileiro

De um lado, o Palmeiras é o terceiro colocado, com 46 pontos conquistados. O Verdão busca manter o embalo para se aproximar da liderança, estando atrás de Flamengo e Cruzeiro, que têm 50 e 47 pontos cada um. Na última rodada, o clube paulista bateu o Internacional por 4 a 1.

Enquanto isso, o Fortaleza é o 19° colocado, ocupando o penúltimo lugar da zona de rebaixamento. O time comandado por Martín Palermo findou, na última rodada do Brasileiro, a sequência de oito jogos sem vencer, contando com quatro derrotas, e bateu o Vitória, por 2 a 0.

