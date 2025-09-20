Topo

Palmeiras reencontra heróis em meio à "decisão" pela Libertadores em duelo contra o Fortaleza

20/09/2025 06h00

O Palmeiras entra em campo neste sábado, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro, para enfrentar o Fortaleza. A bola rola a partir das 21 horas (de Brasília), no Allianz Parque. A equipe alviverde reencontra quatro rostos conhecidos, incluindo dois heróis das últimas duas conquistas da Libertadores.

Os ex-Palmeiras que estão à disposição do técnico Martín Palermo são o goleiro Vinicius Silvestre, o lateral esquerdo Diogo Barbosa e os atacantes Breno Lopes e Deyverson. Esses dois últimos foram os heróis das finais da Libertadores em 2020 e 2021, respectivamente.

Breno Lopes marcou o gol, de cabeça, contra o Santos, na decisão que aconteceu no Maracanã. Ele aproveitou o passe de Rony e balançou a rede nos acréscimos do segundo tempo. Enquanto Deyverson fez o segundo gol da vitória por 2 a 1 sobre o Flamengo, no Centenário, no Uruguai. O atacante aproveitou uma falha de Andreas Pereira, recuperou a bola e bateu na saída de Diego Alves.

Reencontro entre Deyverson e Andreas Pereira

O confronto entre Palmeiras x Fortaleza também deve marcar o reencontro de Deyverson e Andreas Pereira, meia hoje no Palmeiras. O atual camisa 8 do Verdão chegou ao clube na última janela de transferências, disputou dois jogos e deu uma assistência. Titular contra o River Plate, Andreas pode não começar novamente entre os 11 iniciais

Jogando pelo Fortaleza, Deyverson já fez valer a lei do ex contra o Verdão. Ele marcou para o Leão no primeiro turno em jogo que terminou com a vitória do Palmeiras, na Arena Castelão.

Situação do Palmeiras no Brasileirão

O Palmeiras ocupa o terceiro lugar, com 46 pontos conquistados, um ponto atrás do Cruzeiro. A equipe de Abel Ferreira defende no Brasileirão uma invencibilidade de dez jogos, com sete vitórias e três empates.

