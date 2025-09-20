Palmeiras promove campanha do Setembro Amarelo em jogo contra o Fortaleza

O Palmeiras promoverá ações ligadas ao Setembro Amarelo no jogo contra o Fortaleza, previsto para as 21 horas (de Brasília) deste sábado, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Allianz Parque. A campanha alerta sobre a prevenção e o combate à depressão e ao suicídio no Brasil.

Os jogadores do Palmeiras entrarão em campo com um patch especial sobre o tema no uniforme e um dos atletas usará a camisa com o número 188 nas costas, em referência ao telefone disponibilizado pelo CVV (Centro de Valorização da Vida) às pessoas que necessitam de ajuda psicológica.

"A campanha do Setembro Amarelo é fundamental para o mundo atual. Infelizmente, o número de pessoas com depressão tem aumentado nos últimos anos e nós precisamos fortalecer esta causa para que essas pessoas se sintam acolhidas neste momento tão difícil da vida. O Palmeiras sempre estará disponível para alavancar campanhas como esta", disse Everaldo Coelho, vice-presidente de marketing e comunicação do Palmeiras.

Dados do Ministério da Saúde e da Organização Mundial da Saúde (OMS) apontam que todos os dias pelo menos 32 brasileiros tiram suas próprias vidas e, em todo o mundo, estima-se a ocorrência de um suicídio a cada 40 segundos.